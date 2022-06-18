تراند اليوم : طرد الفنانة نجلاء بدر من أحد الفنادق في مصر

طرد الفنانة نجلاء بدر من أحد الفنادق في مصر

وكالات- الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية نجلاء بدر، أمس السبت، للطرد من أحد الفنادق الكبرى بالساحل الشمالي في مصر.

وقالت نجلاء بدر، عبر حسابها الشخصي في “فيسبوك”، تفاصيل الواقعة، معبرًة عن استيائها الشديد مما تعرضت له الطرد من الفندق.

وذكرت: “الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية، بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي ومضينا وقعدنا ساعة في انتظار الغرف وبعد كده جم اعتذروا لعدم قبول إقامة سنأجل، يعني الراجل يروح بزوجته والست تروح بزوجها”.

وأردفت: “سؤال للجميع، وبرجاء الرد بشكل قانوني، وأهل الخبرة: هل يجوز لأي فندق فرض شرط عدم قبول مبيت الفرد السنجل في الفنادق ذات تقييم الخمس نجوم، حتى لو كان متزوج أو متزوجة، لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها في السفر داخل فنادق محافظات مصر”.

نجلاء بدر: “لو رحت معاك أطفالك من غير الزوجة بردوا غير مسموح، مع إنه تم الحجز قبلها بيوم 4 غرف سنجل، وتم قبول الحجز، وتمت إجراءات الدخول للأسف، كل مجهودات الدولة الحكومية لتنشيط السياحة للأسف بتروح هدر”.

انتهى...........