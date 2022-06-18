تراند اليوم : بث مباشر مباراة الجزائر وايران الودية بجودة عالية Iran vs Algerie live en direct مباراة الجزائر وايران بث مباشر ايران والجزائر

بث مباشر مباراة الجزائر وايران الودية بجودة عالية وبدون تقطيع Iran vs Algerie live en directمباراة الجزائر وايران بث مباشرايران والجزائر.

مشاهدة مباراة الجزائر وإيران بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي الثامنة بتوقيت القاهرة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة الكأس (2) بأداء صوتي للمعلق هيكل الصغير.

يمر المنتخب الجزائري في الفترة الماضية بمستوى مميز يليق به وهو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023، حيث يتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط أي بالعلامة الكاملة.

محاربو الصحراء فشلوا في التأهل لكأس العالم بقطر 2022، ولكن يستعدوا للفترة المقبلة في التصفيات بكل قوة وتركيز عالي، من أجل المنافسة على الألقاب من جديد، ومواصلة الظهور بصورة مميزة، لذا سيقاتل بشراسة اليوم لاقتناص الانتصار.

وفي المقابل، وصل منتخب إيران لنهائيات كأس العالم بقطر 2022م، بعد الظهور بأداء رائع في تصفيات آسيا وتواجد في المونديال بالمجموعة الثانية التي تضم كل من منتخب إنجلترا وويلز والولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد المنتخب الإيراني لكأس العالم بشكل قوي وبخوض العديد من اللقاءات الودية من أجل التحضير الجيد للمونديال والوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين لاختيار الأفضل لخوص كأس العالم، لذا سيحاول اليوم الظهور بشكل رائع أمام الجزائر أملاً بأن يحقق الانتصار.