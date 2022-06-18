تراند اليوم : مباراة البرتغال مباشر : مباراة سويسرا والبرتغال بث مباشر مباراة البرتغال وسويسرا مباشر البرتغال مباشر

مباراة سويسرا والبرتغال بث مباشر مباراة البرتغال وسويسرا مباشر البرتغال مباشروكشف المدير الفني فرناندو سانتوس عن اعتماده تشكيلة البرتغال ضد سويسرا حيث سيلتقي المنتخبان اليوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022، في نطاق مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، ويطمح المنتخب البرتغالي لمواصلة تحقيق الانتصارات وحصد الدرجات الكاملة، ومن المتوقع أن يجري المدير الفني لمنتخب البرتغال العديد من التغييرات الهامة على تشكيلة منتخبه في هذه المواجهة التي وصفت بالصعبة نسبياً.

وتقام مباراة البرتغال وسويسرا على ملعب جنيف وسيبذل اللاعبين جهود مضاعفة من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة الثانية، والتي تضم كل من إسبانيا والتشيك وسويسرا، وسيعمل المنتخب البرتغالي على استغلال حالة التخبط والتراجع التي يمر بها الخصم، حيث يحتل المنتخب السويسري المركز الأخير بدون نقاط، وسيقاتل اللاعبين من أجل تحقيق النصر فسيقود اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالد تشكيلة المنتخب البرتغالي.

تشكيلة البرتغال ضد سويسرا

في حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، بيبي، رافاييل غيريرو، دانيلو بيريرا

في خط الوسط: روبن نيفيس، بيدرو جونسالفيس، ويليام كارفاليو.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديوغو جوتا، آندريه سيلفا.

ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الأول في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط محقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة، بينما المنتخب السويسري يحتل المركز الثاني بدون نقاط.

وستنطلق مباراة البرتغال وسويسرا في تمام الساعة 9:45 مساءً حسب توقيت فلسطين والمملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت، وفي تمام الساعة 8:45 مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا.