تراند اليوم : مباراة الجزائر بث مباشر .. الجزائر مباشر مباراة الجزائر ضد ايران مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن بث مباشر مباراة الجزائر ايران بث مباشر

الجزائر مباشر مباراة الجزائر ضد ايران مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن بث مباشر مباراة الجزائر ايران بث مباشر مد أمين توغاي، وفي خط الوسط يتوقع محللون أن يمنح الفرصة للثنائي آدم زرقان نجم نادي شارلوروا البلجيكي وعبد القهار قادري نجم نادي كورتري البلجيكي، واللذين سبق لهما اللعب معًا في نادي بارادو الجزائري، في حين سيحافظ نجم نادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، على مكانته في حسابات بلماضي.

وجرب جمال بلماضي أيضًا، خيارات هجومية جديدة، من خلال منح الفرصة للوافدين الجديدين بلال عمراني (أول مشاركة مع المنتخب الجزائري) وبلال براهيمي (من البداية بعد أن شارك لدقائق في مباراتي أوغندا وتنزانيا)، فضلًا عن المهاجم الصريح رياض بن عياد.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر في مباراة إيران الودية

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: حكيم زدادكة، ويانيس حماش، وأحمد توبة، ومحمد أمين توغاي

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، وآدم زرقان، وعبد القهار قادري

خط الهجوم: بلال براهيمي، وبلال عمراني، ورياض بن عياد

