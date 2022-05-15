الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي تنصحكم واليسا تؤيدها

حثّت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي كل اللبنانيين على ضرورة التصويت اليوم في الانتخابات اللبنانية للتخلّص من الطبقة السياسية التي دمّرت البلد كليًا وكانت شاهدة زور على تفجير مرفأ بيروت التجاري في الرابع من اب – اغسطس.

وكتبت: (التصويت بالانتخابات النيابية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن لبناني. بكرا صوتوا بصناديق الاقتراع للبنان الجديد… صوتوا ضد الفساد)

اقرأ: ما الغاية من تواجد اليسا في هذا المكان؟ – فيديو

من جهتها أيّدت النجمة اللبنانية اليسا ما قلبته صديقتها وزميلتها هيفا وأيدتها بريتويت لتحث جمهورها اللبناني على التصويت.

وكانت اليسا اكدت انها ستنتخب انطوان حبشة المرشح عن المقعد المسيحي في دير الأحمر.

اقرأ: هذا ما طلبته اليسا من الطائفة السنة

وقالت: (ما تخلوا صوت الرصاص يكون أقوى من صوتكن وما تخافو من شي ولا من الموت، لأنو اللي بخاف من الموت بموت من الخوف.. صوتي الك أنطوان حبشي)