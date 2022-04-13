الاكثر متابعة اليوم - منى فاروق هكذا تصرفت مع ممثل وضع يده على جسمها! – فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة المصرية منى_فاروق، تحرج زميلها الفنان كريم عبدالخالق أثناء التقاط صور تذكارية.

كريم وضع يده على كتف منى أثناء التصوير، فما كان منها إلا إن أنزلت يده عن كتفها، واحرجته، لكنه بكل جرأة عاد ليضع يده على جسدها من جديد!

منى كانت تتواجد في سحور رمضاني في الكافيه الخاص بكريم عبدالخالق، وحضر هذا السحور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، منهم عصام الحضري وزوجته وبناته، ‏وكذلك إمام عاشور وعمر السعيد لاعبي الزمالك.

الفنانة المصرية منى فاروق تعيش حالة نفسية سيئة، بعد خروجها من السجن وبراءتها من تهمة الترويج لمقاطع جنسية فاضحة، ظهرت فيها برفقة المخرج خالد_يوسف، وزميلتها شيما الحاج.

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منى ورغم خروجها من السجن وسفرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها لا تزال تشعر أن المجتمع كله يرفضها.

كانت المحكمة المصرية قررت إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج، في حزيران/يونيو ٢٠١٩ ونقلتا إلى قسم شرطة مدينة نصر أول، وخرجتا من السجن بعدما قالتا في التحقيق أنهما تزوجا عرفيًا من المخرج المصري خالد يوسف قبل تسريب الفيديوهات الإباحية.

وحين ألقي القبض عليهما، قررت نقابة الممثلين في مصر إيقافهما عن العمل وقالت إنها لن تمنحهما تصريحًا بالعمل إلا بعد إنتهاء القضية وحصولهما على البراءة.

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منى فاروق بعد البراءة وقعت على عقد عمل جديد وشاركت في فيلم (جبر خواطر).

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية في فبراير/شباط ٢٠١٩، أمرت بضبط وإحضار الفنانتين بسبب انتشار فيديوهات جنسية لهما مع المخرج المصري خالد يوسف الذي توجه إلى فرنسا، وبعد التحقيقات أمرت النيابة بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات، وجددت مدة حبسهما عدة مرات حتى أصدرت المحكمة قرارها بإخلاء سبيلهما.