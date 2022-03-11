الاكثر متابعة اليوم - زينب فياض تجاهلت والدتها هيفا في هذا اليوم

دخلت زينب_فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عالم السوشيال ميديا بعدما كانت مجهولة الشكل لدى الأغلبية بما أنها كانت بعيدة عن هذه الأجواء.

ومع دخولها عالم الشهرة عرّفت نفسها بأنها ابنة هيفا حين بدأت ترد على المتابعين شاكرة والدها الذي ربّاها وكذلك عمّتها ولطّشت كثيرًا على هيفا.

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زينب أصبحت فاشينيستا واستغلت اسم امها كثيرًا للحصول على الأموال من خلال الاعلانات.

لم تحاول الابنة مرة التقرب شخصيًا من والدتها واستفادت من السوشيال ميديا لتصوّر هيفا كغولة تركتها صغيرة لأجل الشهرة وأنها لا تهتم بها ولا بحفيدتيْها.

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زينب تجاهلت هيفا مرة أخرى اليوم أي في عيد ميلادها الذي يناسب في ١٠ اذار – مارس من كل عام، ولم تكتب رسالة واحدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وكأنها ليست موجودة في حياتها، مع العلم بأنها تغني مع ابنتيْها أغاني لهيفا لتسلط الضوء عليها لا اكثر.

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هيفا ظُلمت كثيرًا في زواجها الأول وحُرمت من ابنتها وعاشت الذل والقهر حين أبعدوها قسرًا عن زينب لكن الابنة استمعت لكلام والدها ولم تحاول حين كبرت أن تعرف كل الحكاية من امها.

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