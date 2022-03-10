الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي طفلة مدللة وهذا عمرها الحقيقي – فيديو

احتفلت المغنية اللبنانية هيفا وهبي بعيد ميلادها في أجواء عائلية بحضور أختها ووالدة سيّدة وعدد من أصدقائها المقربين جدًا.

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لم تنظم الحفل بنفسها، بل فاجأها فيه صديقها الذي اتفق مع الكل حتى يتواجدون بالحفل.

ويبدو أن علاقتها بوالدتها عادت قوية جدًا، حيث ظهر الحب والتناغم بينهما، وهيفا الشهيرة تحوّلت لطفلة مدللة تأكل الطعام أو الحلوى من يد أمها.

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اليوم يناسب عيد ميلاد هيفا وبحسب غوغل فإنها أصبحت امرأة خمسينية بما أنها من مواليد العام ١٩٧٢.

لكن هل عمرها حقيقي؟

كنا أول من نشرنا أنها تمتلك ٣ جوازات سفر مع تواريخ ميلادية مختلفة.

هيفا زورت باسبورها مرتين، فتحول عمرها في المرة الأولى من مواليد 1972 إلى 1974، ثم عادت وزورت الباسبور المزور من جديد، لتحول عمرها إلى مواليد 1976، والحقيقة أن الباسبور الأول لا يزال مختفيًا ولم تصلنا أي وثيقة عنه لذا لا نستطيع الجزم بعمرها الحقيقي الذي وحسب باسبوراتها التي نملكها أصبحت في الخمسين.

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لا نعرف مدى صحة ما يقال عن باسبورها الأول حتى الآن، لأننا لم نحصل على وثيقة زواجها، والتي يقول عنها البعض دون أن يقدموا دليلاً أنها من مواليد 1968 وليس من مواليد 1972.

ان كان عمرها خمسين أو تجاوز ال ٥٤ لا أحد ينكر بأنها لا تزال صبية وابنة عشرين بجمالها ورشاقتها واعتنائها بكل مقوماتها الجمالية.