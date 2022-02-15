الاكثر متابعة اليوم - جسد هيفا وهبي حديث الكل – صورة

أجرت المغنية اللبنانية هيفا وهبي جلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد العشاق او ما يُسمى بال Valentine، وهذه المرة لم ترتدِ الملابس الحمراء كما الكل؟ بل اختارت فستانًا زهريًا زادها جمالها وأناقتها.

الفستان كان قصيرًا جدًا لكنه لاقى بجسدها النحيل، مع تسريحة شعرها وطريقة المكياج التي جعلتها تبدو ابنة العشرين لا ابنة ال ٥٤ عامًا.

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بعد نشرها للصور، تصدّر اسمها الترند في لبنان واحتل المركز الأول متفوقًا على كل الاحداث السياسية والاقتصادية والعالمية.

هاشتاغ (هيفا وهبي) كان الأكثر تداولًا وجاءت أغلبية التعليقات تشيد بجسدها ورشاقتها، وسألتها الأغلبية عن سر هذه الرشاقة رغم تجاوزها حاجز ال ٥٠ عامًا، حيث لا تزال تعتبر من أجمل النجمات في جيلها وتنافس جمالًا نجمات الجيل الجديد.

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قال البعض إن وجهها يزداد اشراقًا يومًا بعد يوم وتساءل ما اذا كانت في حالة حب جديدة جعلتها في قمة سعادتها وظهرت بوادرها على شكلها الخارجي؟ لكنها تلتزم الصمت وتكتفي بصور يومية على صفحاتها.

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