الاكثر متابعة اليوم - خالد يوسف يودع شقيقته

أعلن المخرج المصري خالد_يوسف، عن وفاة شقيقته “نبيهة”.

ودع خالد شقيقته قائلاً: “أختي الحبيبة نبيهة في ذمة الله … اللهم أسكنها فسيح جناته بعفوك وكرمك اللهم اجعل الاستجاة لدعواتنا لها بالرحمة من نصيبها”.

كان المخرج خالد يوسف أصيب بفيروس كورونا، لكنه تعافى منه سريعاً.

اقرأ: نضال الأحمدية تكشف أسرارًا عن هيفاء وهبي وابنتها – فيديو

يأتي ذلك بعد سنوات قضاها المخرج خارج البلاد مع زوجته الفنانة السعودية التشكيلية، شاليمار شربتلي.

وقالت مصادر قضائية، إن خالد يوسف ليس عليه أي قضايا وإن موقفه القانونى سليم تمامًا ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر.

خالد يوسف من مواليد عام 1964، تتلمذ على يد المخرج الكبير يوسف شاهين، وأخرج العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري، بينها “جواز بقرار جمهوري” و”خيانة مشروعة”. ومن بين أعماله التي أثارت جدلا واسعا كان” “دكان شحاتة” و”حين ميسرة”.