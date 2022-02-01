تراند اليوم : مباراة العراق مباشر .. بث مباشر العراق ولبنان HD بث مباشر لعبه العراق ولبنان مشاهدة مباراة لبنان اليوم مباشر

مباراة العراق مباشر بث مباشر العراق ولبنان بث مباشر لعبه العراق ولبنان مباراة لبنان اليوم مباشر ويلتقي المنتخبان الشقيقان اليوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، ويسعى أسود الأطلس في هذه المواجهة الهامة للخروج من لعنة الهزائم ووقف نزف النقاط، وفي المقابل سيبذل لاعبي المنتخب اللبناني جهودهم من أجل تحقيق النصر وحصد النقاط الثلاثة على أمل التقدم في ترتيب مجموعته.

ويحل المنتخب العراقي ضيفاً على خصمه المنتخب اللبناني حيث يفتح ملعب صيدا الدولي أبوابه لاستقبال المباراة، وقد وصلت بعثة أسود الرافدين إلى بيروت استعداداً لملاقاة المنتخب اللبناني الذي سيعمل على استغلال عامل الأرض والجمهور واللعب بثقة وأريحية، وفي المقابل سيبذل لاعبي المنتخب العراقي جهودهم من أجل تحقيق النصر وحصد النقاط الثلاثة على أمل التقدم في ترتيب مجموعتهم والمنافسة من أجل التأهل بالرغم من حظوظهم الضعيفة بالتأهل لمونديال قطر.

وستنطلق مباراة العراق ولبنان على قناة أبو ظبي سبورت، في تمام الساعة الثانية ظهراً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية والسودان ولبنان، وفي تمام الساعة الثالثة ظهراً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت، وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيلة العراق ضد لبنان