تراند اليوم : بث مباشر العراق .. بث مباشر العراق ولبنان بث مباشر مباراة العراق ولبنان البث المباشر لمباراة العراق ولبنان

البث المباشر لمباراة العراق ضد لبنان lebanon vs iraq يستضيف منتخب لبنان الأول لكرة القدم في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة او الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب صيدا الدولي بمدينة صيدا اللبنانية منتخب العراق الأول لكرة القدم في المباراة التي من المقرر أن تجمع المنتخبين في إطار منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة التي ستقام في قطر في شهر نوفمبر من العام الحالي وهي المباراة التي يمكن متابعتها على عدد من القنوات الرياضية. خاض منتخب لبنان الأول لكرة القدم منافسات سبع مباريات حتى الآن في منافسات التصفيات الحالية في مشواره للوصول الى نهائيات كأس العالم وقد اكتفى بتحقيق الفوز في مباراة واحدة من المباريات السبع التي خاضها حتى الآن فيما انهزم في أربع مباريات من المباريات السبع وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة مباراتين من المباريات السبع التي خاضها في هذه التصفيات ليتوقف رصيده بذلك عند خمس نقاط فقط ليحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات التصفيات. اما المنتخب العراقي الأول لكرة القدم فلم يتمكن من تحقيق الفوز في أي من المباريات التي خاضها حتى الآن في منافسات التصفيات الحالية مكتفيا بتحقيق التعادل في أربعة مباريات فقط من المباريات السبع التي خاضها فيما انهزم في ثلاث مباريات من المباريات السبع التي خاضها حتى الآن ليتوقف رصيده بذلك عند أربع نقاط محتلا المركز الخامس في ترتيب منتخبات المجموعة فيما يتبقى له ثلاث مباريات ويحتاج إلى تحقيق الفوز في المباريات الثلاث ليضمن فرصة أخيرة في اللحاق بالمنتخبات المتأهلة الى نهائيات كاس العالم