تراند اليوم : بث مباشر لبنان .. بث مباشر لبنان والعراق بث مباشر مباراة لبنان والعراق مشاهدة مباراة العراق اليوم مباشر

بث مباشر لبنان والعراق بث مباشر مباراة لبنان والعراق مشاهدة مباراة العراق اليوم مباشروتنعقد مباراة العراق ولبنان على ملعب صيدا الدولي حيث سيكون أسود الرافدين ضيوفاً على خصمهم المنتخب اللبناني الذي سيبذل جهوده لتحقيق الفوز على أرضه وبين جمهوره، أما المنتخب العراقي الذي يمر في أسوء أحواله ستكون مهمته تحقيق الفوز والتغلب على خصمه، فقد تعرض لاعبي منتخب العراق لانتقادات وهجوم قاسي بسبب المستوى المتواضع الذي قدمه اللاعبين وإهدارهم للنقاط في الجولات السابقة.

وكان المنتخب العراقي قد تعرض للهزيمة على يد منتخب إيران في الجولة الماضية بهدف دون رد، ليخسر النقاط الثلاثة، وأيضا تلقي المنتخب اللبناني هزيمة أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل.

ويحتل المنتخب اللبناني المركز الرابع برصيد 5 نقاط محقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 4 مباريات، أما المنتخب العراقي فيحتل المركز الخامس برصيد 4 نقاط وسجله خالي من الانتصارات وتعادل في 4 مباريات وخسر 3 مباريات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق ولبنان

وستذاع مباراة العراق ولبنان على قناة أبو ظبي الرياضية، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً حسبت توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية ولبنان، وفي تمام الساعة الثالثة ظهراً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت.