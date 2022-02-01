تراند اليوم : مباراة سوريا مباشر .. سوريا وكوريا بث مباشر مباراة سوريا وكوريا الجنوبية بث مباشر كوريا الجنوبية وسوريا HD

مباراة سوريا مباشر سوريا وكوريا بث مباشر بث مباشر مباراة سوريا وكوريا الجنوبية بث مباشر كوريا الجنوبية وسوريا المنتخب السوري الذي يعاني بصفة مستمرة في هذه التصفيات ويحاول أن يجد نفسه فيها بصورة كبيرة، بعد فشل مستمر في المواجهات الماضية ولم ينجح في تحقيق أي إنتصار، ولم يحقق سوي نقطتين فقط من سبع لقاءات لعبهم الفريق، وبالتالي تعرض للخسارة في خمس مواجهات ماضية، ولكن عليه أن يحاول أن يجد طريقة مشرفة أكثر من ذلك من أجل ختام هذه التصفيات، وبالتالي عليه أن يحاول تفجير مفاجآة وأن يحقق نتيجة إيجابية ثمينة ضد منتخب كوريا الجنوبية، لأن الأخير إن فاز عليه سيتأهل إلي كأس العالم.

منتخب سوريا في المواجهة الماضية تعرض للخسارة ضد نظيره المنتخب الإماراتي، وذلك في مواجهة سيئة لعبها نسور قاسيون في هذه البطولة، حيث خسروا بهدفين دون رد، وبالتالي يأمل في أن يكون أكثر قوة وصلابة دفاعية ضد منتخب كوريا الجنوبية، فهل ينجحوا في التفوق وتحقيق العلامة الكاملة أو علي الأقل الخروج بنقطة أم لا.

المنتخب الكوري الجنوبي يطمح في تحقيق الإنتصار الليلة علي حساب منتخب سوريا من أجل الخروج بالعلامة الكاملة، وأيضا التأهل إلي نهائيات كأس العالم في قطر، فهل ينجح بالعبور عبر البوابة السورية، أم سيكون هناك نتيجة مفاجآة، خاصة في ظل التفوق الكوري في الفترة الماضية، والتأهل شبه الرسمي لكأس العالم، فهل ينجح بحسمها اليوم ضد منتخب سوريا أم يتعثر.