تراند اليوم : لعبة العراق ولبنان بث مباشر .. لعبه العراق مباشر مشاهدة بث مباشر العراق ولبنان مشاهدة مباراة العراق اليوم مباشر

يواجه منتخب لبنان، نظيره العراقي، على ملعب رفيق الحريري في صيدا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ولعل معركة الأمل الأخير في احتلال المركز الثالث، تشعل حسابات لقاء الغد.

ويحتل منتخب لبنان، المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة عن العراق خامس الترتيب.

ويعول إيفان هاشيك مدرب لبنان، على مجموعة من اللاعبين يتقدمهم حسن معتوق وجورج ملكي ومحمد قدوح.

أما أسود الرافدين بقيادة زيليكو بتروفيتش يعتمدون على فهد طالب وميثم جبار ومناف يونس.

وستكون المواجهة مثيرة وحاسمة، حيث يفقد الخاسر، حظوظه في المنافسة على المركز الثالث، المؤهل لخوض ملحق المونديال.

ويغيب عن صفوف العراق، بشار رسن بسبب تراكم البطاقات الصفراء، في حين يغيب سامح سعيد وشيركو كريم وحسين جبار وسعد ناطق وأمجد عطوان بسبب كورونا.

من جهة ثانية، يغيب نجم لبنان وليد شور بسبب إصابة عضلية، في حين يستمر غياب محمد حيدر بسبب كورونا.

وجاء تشكيل العراق الأساسي، كما يلي:

حراسة المرمى: فهد طالب.

الدفاع: أحمد إبراهيم - مهند جعاز - مناف يونس - شيركو كريم.

الوسط: سعد عبد الأمير - محمد علي عبود - سجاد جاسم - حسن عبد الكريم - أحمد فرحان.

الهجوم: أيمن حسين.

ويحتل لبنان المركز الرابع في المجموعة برصيد 5 نقاط، ويأتي العراق خامسا بـ4 نقاط، ويسعى المنتخبان لاحتلال المركز الثالث المؤهل للملحق الدولي، والذي يشغله الأبيض الإماراتي بـ9 نقاط.

