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تراند اليوم : بث مباشر لعبة العراق .. مباراة العراق ولبنان مباشر لعبة العراق مباشر مباراة العراق ولبنان بث مباشر لعبه العراق مباشر مباراة العراق اليوم مباشر

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يستضيف المنتخب الوطني اللبناني مساء يوم الثلاثاء نظيره العراقي ، على ملعب رفيق الحريري في صيدا، في اطار منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

موعد مباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم .

  • المباراة : العراق x لبنان .
  • البطولة : تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
  • الموعد والتوقيت : 1/2/2022 – الساعة 14:00 بتوقيت القاهرة ، الساعة 15:00 بتوقيت العراق
  • الملعب : ملعب صيدا الدولي .
  • قنوات العرض : SSC HD.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم .

  • تنقل على قناة الرابعة العراقية .
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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