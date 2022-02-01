تراند اليوم : بث مباشر لعبة العراق .. مباراة العراق ولبنان مباشر لعبة العراق مباشر مباراة العراق ولبنان بث مباشر لعبه العراق مباشر مباراة العراق اليوم مباشر

يستضيف المنتخب الوطني اللبناني مساء يوم الثلاثاء نظيره العراقي ، على ملعب رفيق الحريري في صيدا، في اطار منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

موعد مباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم .

المباراة : العراق x لبنان .

البطولة : تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

الموعد والتوقيت : 1/2/2022 – الساعة 14:00 بتوقيت القاهرة ، الساعة 15:00 بتوقيت العراق

الملعب : ملعب صيدا الدولي .

قنوات العرض : SSC HD.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم .