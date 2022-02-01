تراند اليوم : لعبه العراق مباشر .. بث مباشر العراق ولبنان بث مباشر مباراة العراق ولبنان بث مباشر مباراة العراق مباشر HD

مشاهدة مباراة لبنان والعراق بث مباشر lebanon vs iraq في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، يستقبل منتخب لبنان خصمه منتخب العراق ضمن مواجهة الجولة الثامنه من دور المجموعات في تصفيات كاس العالم من اسيا ، وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب صيدا مستقبل عليه منتخب لبنان المباراة ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة الثالثه مساءا بتوقيت السعودية.

منتخب لبنان يلعب اليوم المواجهة على ملعبه في الجولة الثامنه وهو صاحب المركز الرابع في المجموعة الاولي برصيد 5 نقاط بعد ان لعب المنتخب 7 مباريات وحقق الانتصار في مباراة وقد تعادل في مباريتين وخسر في اربع مباريات قبل مواجهة اليوم ، واخر مباراة لعبها منتخب لبنان قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب كوريا الجنوبية والتي قد خسر فيها ضمن الجولة الماضيه بهدف وحيد.

فيما على الجانب الاخر ضمن مباراة اليوم يدخل منتخب العراق صاحب المركز الخامس من نفس المجموعة برصيد اربع نقاط بعد التعادل في اربع مباريات وقد خسر في ثلاثه بعد ان لعب سبع مباريات ولم يحقق منتخب العراق الانتصار في اي مباراة ، واليوم امام لبنان يبحث المنتخب عن الانتصار الاول له من اجل تعزيز مكانته من التصفيات لحساب منافسات المجموعة الاولي من دور المجموعات.

معلومات مباراة لبنان والعراق

ما هو موعد مباراة لبنان والعراق ؟

اليوم 01-02-2022 /الساعة 02:00 م - مصر

ما هي القنوات الناقلة لمباراةلبنان والعراق ؟

SSC Sport 6HD

ما هي بطولة مباراة لبنان والعراق ؟

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022/ دور المجموعات - الجولة الثامنة

من هو معلق مباراة لبنان والعراق؟

عبدالله الغامدي

ما هو ملعب مباراة لبنان والعراق؟

ملعب صيدا