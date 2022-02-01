تراند اليوم : بث مباشر السعودية .. بث مباشر السعودية واليابان بث مباشر مباراة السعوديه واليابان رابط مباراة السعودية اليوم مباشر

بث مباشر مباراة السعوديه واليابان japan vs saudi arabia اليوم الثلاثاء في المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، بعد ان حقق الانتصار في الجوله الماضيه واصبح اقرب من اي وقت مضى لتاهل للنسخه الثانيه علي التوالي لكاس العالم يحل اليوم المنتخب السعودي وهو يريد نقطه وحيد من اجل حسم للتاهل لكاس العالم ضيفا ثقيلا علي وصيف المجموعه والذي يبحث عن البقاء في المنافسه علي التاهل المنتخب الياباني اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثامنه من منافسات المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف يستضيف ملعب سايتاما قمه هذه المجموعه بين الاخضر السعودي وخصمه الياباني ، وسوف تنطلاق القمه اليوم في تمام الساعه الثانيه عشر والنصف مساءا بتوقيت القاهره والواحد والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

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المنتخب السعودي يخوض لقاء اليوم خارج ارضه وذلك ضمن لقاءات الجوله الثامنه من منافسات دور المجموعات للمرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب السعودي يدخل مواجهه اليوم وهو قد حقق انتصار مهم له في مشوراه نحو التاهل لكاس العالم وذلك عقب تحقيق علي ارضه في الجوله السابعه وعلي حساب نظيره العماني الخميس الماضي وانتهت المباراه بفوز الاخضر السعودي بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، وقبل مباراته مع اليابان يتصدر حاليا المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعه الثانيه برصيد 19 نقطه وذلك بعد ان خاض 7 مباريات ومن خلالهم كان المنتخب قد حقق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في مباراه واحده ولم يخسر المنتخب اي مباراه قبل مواجهه اليابان في التصفيات وهو اليوم سوف يخوض المباراه بكل تركيز من اجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات.

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فيما المنتخب الياباني فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك في قمه مواجهات الجوله الثامنه من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الياباني قبل ان يستقبل خسر السعودي كان قد تمكن حسم القمه الاسيويه في الجوله السابعه والبقاء في الضغط علي المتصدر وذلك علي حساب خصمه المنتخب الصيني الخميس الماضي ايضا وحقق المنتخب الياباني الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، وقبل مواجهه المتصدر السعودي يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني في المجموعه وذلك برصيد 15 نقاط وذلك بعد ان خاض هو الاخر 7 مباريات ومن خلالهم كان المنتخب قد حقق الانتصار في خمس مباريات وخسر المنتخب الياباني مبارتان في التصفيات ومباراه من المبارتان كانت لقاء الذهاب مع المنتخب السعودي والتي انتهت بفوز المنتخب السعودي هدف مقابل لاشئ.