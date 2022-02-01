تراند اليوم : السعودية اليابان مباشر .. مباشر السعوديه واليابان بث مباشر مباراة المنتخب السعودي واليابان بث مباشر مباراه السعوديه واليابان

السعودية اليابان مباشر السعوديه واليابان بث مباشر مباراة المنتخب السعودي واليابان بث مباشر مباراه السعوديه واليابان المنتخب السعودي بات قريب من التأهل إلي نهائيات كأس العالم، ولكن عليه قبل ذلك أن يحافظ علي الهدوء والنتائج الإيجابية التي يحققها، خاصة في هذه المواجهة القوية ضد نظيره الياباني، وذلك من أجل تحقيق ثلاث نقاط ستكون كافة من أجل التأهل بشكل شبه رسمي إلي المونديال في قطر، وبالتالي هل ينجح بالتفوق علي حساب المنافس، أم سيكون هناك نتيجة سلبية جديدة في مسيرته خاصة في ظل الأداء الذي لم يكن مقنعاً ضد منتخب عمان في الجولة الماضية.

منتخب الأخضر السعودي نجح في الفوز علي حساب المنتخب العماني في اللقاء الماضي، وذلك بهدف دون رد عن طريق اللاعب فراس البريكان في بداية الشوط الثاني، ولكن لم يكن الأخضر بكامل قوته وأداءه المعروف، وبالتالي علي رينارد أن يكون لديه حافز من أجل تقوية أداء اللاعبين في هذه المواجهة.

منتخب اليابان من جانبه يحتل المركز الثاني والوصافة، ولا يريد التنازل عنها لصالح المنتخب الأسترالي، وبالتالي سيدخل هذه المواجهة من أجل إنتزاع الثلاث نقاط ولا غيره، خاصة في ظل الأداء القوي الذي يقدمه الفريق، فهل ينجح بالتفوق علي حساب منتخب السعودية القوي، أم سيكون هناك نتيجة سلبية، وكان المنتخب الياباني قد نجح في الفوز علي حساب الصين في المواجهة الماضية بهدفين دون رد.

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