تراند اليوم : جونسون بشأن مخالفة حظر كورونا: ليس كافياً أن أقول آسف

كشف تحقيق بريطاني أن قصوراً في قيادة الحكومة تسبب في إقامة حفلات بمقرها وقت الإغلاق، قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتذاره عن طريقة إدارة الأزمة.

وأكد جونسون قبوله بنتائج التقرير بشأن مخالفة قوانين إغلاق كورونا، مشيراً إلى أن الأسف غير كاف بشأن مخالفة قواعد الإغلاق، لافتاً إلى أنه ما زال بالإمكان الوثوق بالحكومة.

وكان التحقيق كشف أن مقر الحكومة شهد تجمعات غير مقبولة أثناء فرض قواعد الجائحة، مشدداً أنه على الحكومة التعامل فورا مع التجمعات التي خرقت تلك القواعد.

"اعتذار بعد فوات الأوان"

وأتت هذه التطورات في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة البريطانية غضبا من الشعب والسياسيين والأوساط في البلاد بسبب مزاعم أنه وموظفوه انتهكوا القيود من خلال التواصل واللقاءات خلال الإغلاق.

وكان رئيس الحكومة قد اعترف فعلاً ولأول مرة منذ أسابيع، بأنه حضر حفلا في حديقة مكتبه في داونينغ ستريت في مايو/أيار عام 2020 على الرغم من أنه قال إنه اعتبره اجتماع عمل.

وقال حينها للنواب في مجلس العموم "أريد أن أعتذر. ... بعد فوات الأوان، كان علي إعادة الجميع إلى الداخل".

يذكر أن سلوكيات جونسون، الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات عام 2019، كانت تعرّضت لتدقيق شديد خلال الشهر الماضي بعد ظهور تسجيل فيديو يظهر طاقمه يضحك ويمزح بشأن الحفل الذي أقيم في عطلة عيد الميلاد عام 2020 وكانت في وقت الإغلاق.

قيود في غاية الشدة اخترقت

كما أثار الكشف عن سلسلة حفلات أقيمت في مقر رئاسة الوزراء وقت الإغلاق غضب الرأي العام ودفع كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض للقول إن جونسون يفتقر للسلطة الأخلاقية لقيادة البلاد.