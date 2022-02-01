تراند اليوم : بث مباشر العراق .. بث مباشر لعبة العراق ولبنان HD لعبه العراق مباشر مشاهدة بث مباشر لعبه العراق ولبنان بث مباشر

بث مباشر لعبة العراق ولبنان لعبه العراق مباشر مشاهدة بث مباشر لعبه العراق ولبنان بث مباشر مباراة العراق ولبنان lebanon vs iraq اليوم الثلاثاء في المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، من المقرر اليوم ان يستقبل المنتخب اللبناني القادم من الخساره علي ارضه في الجوله الماضيه علي ارضه المنتخب الذي فشل هو الاخر في تحقيق الانتصارات المنتخب العراقي اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف تلعب مباراه العراق و لبنان اليوم علي ارضيه ملعب صيدا معقل المنتخب اللبناني والذي سوف يستقبل عليه خصمه العراقي في مواجهه الاياب بين المنتخيبن في التصفيات ، وسوف تبدا اليوم الموافق 1 فبراير مباراه العراق و لبنان في تمام الساعه الثانيه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثالثه مساءا بتوقيت السعوديه.

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المنتخب العراقي يدخل مباراه اليوم خارج ارضه وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه من المرحله النهائيه للتصفيات المؤهله لكاس العالم ، المنتخب العراقي قبل مواجهه اليوم كان ايضا قد خاض مباراته في الجوله الماضيه من التصفيات خارج ارضه ايضا وخسر المنتخب هذه المباراه علي يد متصدر المجموعه المنتخب الايراني الخميس الماضي وخسر المنتخب العراقي هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل لاشئ ، ويحتل حاليا المنتخب العراقي المركز الخامس في المجموعه الاولي برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان خاض 7 مباريات ولم يحقق المنتخب العراقي اي مباراه في التصفيات ولكن تعادل في اربع مباريات وخسر المنتخب العراقي ثلاث مباريات قبل مباراته اليوم وهو اليوم خارج ارضه سوف يبحث المنتخب العراقي عن تحقيق اول انتصار له في التصفيات.

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وعلي الجانب الاخر المنتخب اللبناني فهو صاحب الارض في لقاء اليوم وذلك لحساب لقاءات الجوله الثامنه للمرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، ويحتل المنتخب اللبناني في المجموعه الاولي قبل ان يستقبل خصمه العراقي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط وذلك بعد ان خاض هو الاخر 7 مباريات ومن خلالهم كان المنتخب اللبناني قد حقق الانتصار في مباراه واحده وتعادل في مبارتان وخسر المنتخب اللبناني ثلاث مباريات ، وكان المنتخب اللبناني قد خسر هو الاخر مباراته في الجوله الماضيه والتي كانت ايضا علي ارضه ومع خصمه الكوري الجنوبي وخسر المنتخب اللبناني هذه المباراه بهدف وحيد مقابل لاشئ.