تراند اليوم : مباراة السعودية مباشر .. السعودية واليابان بث مباشر مباراة السعودية واليابان مباشر مباراة السعودية واليابان بث مباشر

نقدم لكم في بث مباشر مباراة السعودية واليابان اليوم في تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 دور المجموعات الجولة الثانية ضمن مباريات يوم الخميس 7 أكتوبر 2021،المقرار اقامتة علي استاد “استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية” وينتمي منتخب السعودية واليابان الي المجموعة B التي تتكون من ستة منتخبات من مختلف أنحاء القارة الآسيوية والتي تضم كلا من منتخب فيتنام ومنتخب الصين ومنتخب عمان ومنتخب الصين. مباراة منتخب السعودية القادمة.

مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد اليابان

يدرك منتخبنا السعودي ويستوعب تماماً مدد صعوبة القاء اليوم، ومدي قوة منتخب اليابان وصلابتة، ومدي تلقائة و مدي المستوي الجيد الذي يقدمة دائماً، لذلك سيحاول مدرب فريق السعودية الرفع من معنويات فريقة، وتحفيزهم علي تقديم مباراة جيدة الي حدا ما، من اجل تقديم الفريق كل مايمتلكة من إمكانيات قدرات، من أجل الصمود امام نظيرة في مباراة اليوم، من أجل الفوز في القاء. السعودية اليوم.

موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات آسيا.

السعودية واليابان تنقل مباراة السعودية واليابان في التوقيت التالي:

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

الساعة 06:00 مساءاً بتوقيت مصر .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

الساعة 07:00 صباحاً بتوقيت لبنان .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت العراق .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت السودان .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت تونس .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

القنوات المفتوحه الناقلة لمباراة لمباراة السعودية

تنقل مباراة السعودية واليابان بث مباشر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 علي قناة الرابعة SSC Sport 1HD وقامت قناة SSC Sport 1HD المسؤلة عن نقل مباراة السعودية واليابان يلا شوت في تصفيات آسيا يلا شوت، وتغطية جميع احداث المباراة وتفصيلة بالكامل منذ انطلاق المباراة حتى النهاية، بتعين فهد العتيبي معلقاً علي المباراة. القنوات الناقله لمباراة السعودية.

تردد قناة SSC Sport 1HD النافلة لمباراة السعودية

نقدم اليكم في هذه الفقرة تردد القناة الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس آسيا ان تقوم هذه القناة بنقل جميع مباريات تصفيات كأس آسيا:

اسم القناة: SSC Sport 6HD.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12418.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ :⅚.