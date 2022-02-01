تراند اليوم : السعودية واليابان مباشر .. بث مباشر مباراة السعودية واليابان HD مباراة السعودية واليابان مباشر السعودية واليابان بث مباشر

بث مباشر السعودية واليابان مباراة السعودية اليابان بث مباشر وتتصدر المملكة العربية السعودية المجموعة الثانية دون هزيمة في جميع المباريات السبعة في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا. اليابان تحتهم بقليل في المركز الثاني وهذان الفريقان موجودان في المنطقة للترقية إلى كأس العالم 2022 مع اختلاف 4 نقاط فقط عن بعضهما البعض.

وتقام الجولة الثامنة القادمة من تصفيات المرحلة الثالثة لكأس العالم على ملعب سايتاما حيث سيستضيف اليابانيون الصقور الخضراء.

مباراة اليابان والسعودية وجهاً لوجه (H2H)

شهدت الأربع ساعات الماضية فوز الفريقين مرتين في المباريات.

ثلاثة من اللقاءات الأربع الماضية شهدت أهدافًا فقط من الأطراف الفائزة.

شهدت المباراة العكسية التي أقيمت في أكتوبر الماضي فوز السعودية 1-0.

توقع مباراة اليابان والسعودية

وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول برصيد 19 نقطة من أصل 7 مباريات لعبت. لقد ربحوا 6 مرات فقط أثناء الرسم مرة واحدة ولم يخسروا أبدًا. لقد سجلوا 10 مرات بينما لم يتلقوا سوى ثلاث مرات في المجموع.

فاز منتخب الصقور الخضراء بالمباراة الأخيرة ضد عُمان بنتيجة 1-0 مسجلاً فوزه الثاني على التوالي في تصفيات آسيا لكأس العالم. على مدار آخر 15 مباراة خارج أرضها في كأس العالم 2022 ، شاركت المملكة العربية السعودية في مباراتين فقط سجلوا فيها أهدافًا واهتزت شباكهم خلال نفس التسعين دقيقة.

من ناحية أخرى ، فإن اليابان تحتهم بقليل في المركز الثاني على الطاولة برصيد 15 نقطة. من المباريات السبع التي خاضها ، فازوا 5 مرات بينما لم يتعادلوا وخسروا مرتين فقط في مناسبات أخرى. يبلغ إجمالي أهدافهم إلى نسبة الاستلام 7: 3 مما يدل على طبيعتهم الدفاعية الممتازة.

فازت اليابان بأربع مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم على التوالي ، وآخرها كانت ضد الصين 2-0. كان الشكل الأخير للمضيفين مثيرًا للإعجاب ، حيث حقق 15 فوزًا في 18 مباراة بالدوري الممتاز. علاوة على ذلك ، ظهر حارس واحد على الأقل من حراس المرمى بشباك نظيفة من آخر 6 مباريات يابانية على أرضه.

نتوقع فوز اليابان لأنها سجلت 10 انتصارات من 14 مباراة على أرضها على مستوى النخبة من المنافسة المحلية ، ناهيك عن الحفاظ على نظافة شباكها 6. كما وجد الزوار صعوبة بالغة في اللعب في مبارياتهم على الطريق.