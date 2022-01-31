تراند اليوم : الب ارسلان الحلقة 11 HD مسلسل الب ارسلان الحلقة 11 مترجمة للعربية

تتواصل الاحداث التاريخية في مسلسل الب أرسلان الحلقة 11 وسط مزيد من الاثارة والصراع بين السلجوقيين والصليبين.

وعرضت قناة تي ارتي التركية مساء الاثنين مسلسل الب أرسلان الحلقة 11 العاشرة والتي تحكي أحداث مثيرة عن صراع السلاجقة مع الحكام الصليبين، والبطل ألب أرسلان وفتوحاته الإسلامية.

ويعتبر السلطان ألب أرسلان أحد أعظم حكام الدولة السلجوقية، إذ تمكن من إلحاق الهزيمة بالجيش البيزنطي في واقعة "ملاذكرد" وفتح أبواب الأناضول أمام الأتراك عام 1071، من خلال تصميمه وشجاعته و إيمانه وبعد نظره واستراتيجياته الحربية التي طبقها. مسلسل الب ارسلان - الب ارسلان نهضة السلاجقة العظمي - الب ارسلان السلجوق العظيم - السلطان الب ارسلان سيف السلاجقة Alparslan Büyük Selçuklu مترجم.