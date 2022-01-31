تراند اليوم : دراسة تكشف عارض خطير لدى المصابين بكوفيد

توصلت دراسة طبية حديثة إلى وجود عارضا جديدا لوحظ لدى مرضى كوفيد-19 ممن أصيبوا بالوباء لفترة طويلة.

ورصدت الدراسة التي أجراها باحثون في مستشفيات جامعة أكسفورد، تشوهات في الرئة لدى مرضى كورونا، ممن عانوا من ضيق في التنفس لفترة طويلة.

واستخدم الباحثون غاز الزينون عديم اللون والرائحة والمذاق وغير القابل للتفاعل كيميائيا، للتحقيق في تلف الرئة المحتمل في المرضى الذين لم يتم إدخالهم إلى المستشفى، ولكنهم عانوا من أعراض الوباء.

وأشارت النتائج الأولية للدراسة إلى وجود ضعف كبير في نقل الغاز من الرئتين إلى مجرى الدم لدى مرضى كوفيد-19 لفترة طويلة، على الرغم من أن الاختبارات الأخرى بما في ذلك الأشعة المقطعية أشارت إلى عودة الرئتين إلى طبيعتها.