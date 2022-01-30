تراند اليوم : اهداف مباراة مصر والمغرب اليوم يوتيوب

اهداف مباراة مصر والمغرب اليوم يوتيوب ،وتنطلق مواجهة المنتخب المصري ونظيره منتخب المغربي اليوم في لقاء مصيري، وذلك ضمن مباريات الدور الربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2021-2022، لقاء ستحسمه العين، فهل ينجح المنتخب المصري بقيادة ماجيكانو ومحمد صلاح في التفوق علي حساب المنتخب المغربي والفوز من أجل صعود ممتع إلي الدور المقبل، أم سيكون للمغاربة الفرصة من أجل تحقيق العلامة الكاملة.

المنتخب المصري في المواجهة القوية ضد نظيره المغربي يأمل في الإستمرار في هذه البطولة، وعدم الخروج منها بشكل سريع، فهل ينجح بالتفوق علي أسود الأطلس، من أجل ملاقاة أسود الكاميرون، أم سيكون هناك نتيجة سلبية لكتيبة كيروش، والذي لم يتفلسف في التشكيلة في المواجهة الماضية فنجح في الوصول إلي المرمي الإيفواري في العديد من المرات، ولكن نجح في ركلات الترجيح بالصعود بعد عدد كبير من الإصابات تلقاه الفريق في هذه المواجهة، وبالتالي يأمل في الإستمرار علي نفس النهج.

منتخب مصر تلقي عدد من الأخبار الإيجابية أهمها عودة اللاعب محمود حمدي الونش إلي التدريبات وجاهزيته الكاملة من أجل مواجهة المنتخب المغربي، ولكن هناك إحتمالية كبيرة من جانب كيروش أن يلعب باللاعب الشاب محمد عبد المنعم الذي قدم أداء قوي في لقاءه الماضي ضد منتخب كوت ديفوار، وسيكون غياب الشناوي معوض بالحارس أبو جبل، بينما مشاركة حمدي فتحي باتت أكبر إحتمالية أيضا بعد تماثله للشفاء.

من جانب آخر يحاول المنتخب المغربي أن يقدم واحدة من لقاءاته الممتعة في هذه البطولة، وذلك بعد أن نجح في المواجهة الماضية ضد منتخب مالاوي في تقديم أداء قوي وجميل، ونجح بالفوز علي حساب منتخب مالاوي، وذلك بهدفين مقابل هدف، وبالتالي لديه مهمة جديدة في هذه البطولة أمام منتخب مصر من أجل إكتساح الفراعنة والتأهل علي حسابهم في هذه البطولة.