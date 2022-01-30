تراند اليوم : بث مباشر مصر .. بث مباشر مباراة مصر والمغرب بث مباشر لمباراة مصر والمغرب مباراة مصر والمغرب بث مباشر

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أوضح المسؤولين أن اللاعب حمدي فتحي لاعب خط الوسط يخضع حاليًا لاختبار طبي من أجل تحديد إمكانية التحاقه بمباراة اليوم أمام المغرب في ربع النهائي، وذلك بعد إصابته بإجهاد في عضلة الضامة، حيث يرفض المدرب كيروش المجازفة به والبدء به أساسيا في مباراة اليوم، ولكن سيتم الدفع بأحمد سيد زيزو أو مهند لاشين في التشكيل الأساسي بدلًا منه، وكانت المسحة الطبية أظهرت سلبية النتائج لجميع عينات أعضاء البعثة.

يذكر أن الحكم نداي هو من أدار التحكيم في مباراتين للمنتخب الوطني، الاولى أمام النيجر والتي انتهت بفوز الفراعنة بستة صفر، والثانية في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، وكانت أمام أوغندا، وفاز الفراعنة بهدفين دون رد، حيث أدار السنغالي 42 مباراة دولية أشهر فيها البطاقة الصفراء 123 مرة، والحمراء 4 مرات.

وتقام مباراة مصر والمغرب في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية اليوم الأحد 30/1/2022 على أرضية ستاد أحمد أهيدجو، وذلك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة حصريًا عبر قناة بي إن سبورت ماكس الناقل الرسمي للبطولة.