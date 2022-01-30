تراند اليوم : المغرب مباشر .. المغرب مصر مباشر بث مباشر لمباراه مصر والمغرب مصر ضد المغرب مباشر مباراة مصر والمغرب بث مباشر

أعلن المدرب البرتغالي كارلوش كيروش مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيلة الفراعنة لمواجهة منتخب المغرب في إطار الدور ربع النهائي من فعاليات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لموسم 2021-2022، في المباراة التي من المُقرر ان تقام اليوم الأحد الموافق الثلاثون من شهر يناير الجاري.

التشكيل الرسمي لمباراة مصر والمغرب

وجاءت تشكيلة مصر الرسمية لمواجهة المغرب علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالمنعم – أحمد حجازي – عمرو كمال عبدالواحد

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أيمن أشرف

خط الهجوم: محمد صلاح – عمرو مرموش – مصطفى محمد

بينما جاءت تشكيلة منتخب المغرب لمواجهة مصر علي النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، غانم سايس، نايف أكرد، آدم ماسينا.

خط الوسط: سفيان أمرابط، أيمن برقوق، سليم أملاح، سفيان بوفال.

خط الهجوم: منير الحدادي، يوسف النصيري.

مصر ضد المغرب

وتنطلق فعاليات مباراة المنتخب المصري الأول لكرة القدم ضد المغرب في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، علي أن تقام في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت دولة قطر ومكة المكرمة، وأخيرًا علي أن تقام في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن الفائز من هذه المباراة سوف يواجه منتخب الكاميرون في الدور نصف النهائي بعد أن حقق الأخير الفوز علي منتخب جامبيا بهدفين دون رد.