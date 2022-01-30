تراند اليوم : بث مباشر مباراه مصر .. بث مباشر منتخب مصر والمغرب منتخب مصر الآن مباشر منتخب مصر مباشر منتخب مصر والمغرب مباشر

سجل منتخب المغرب الهدف الأول في منتخب مصر في الدقيقة التاسعة من شوط المباراة الأول، وسط منافسة قوية بين الفريقين في القمة النارية المؤهلة لنهائي كأس افريقيا.

وحجز منتخب مصر مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح ليضرب موعدا ناريا مع المغرب.

وكان المنتخب المغربي أن يتأهل للدور ربع النهائي على حساب منتخب مالاوي بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، الثلاثاء، قبل أن يحقق المنتخب المصري فوزا غاليا على كوت ديفوار بركلات الترجيح ليلحق به.

موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

يستضيف ملعب أحمدو أهيدجو قمة عربية في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بين منتخب مصر والمغرب، مساء الأحد 30 يناير/ كانون الثاني الحالي.

منتخب مصر يتأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا على حساب كوت ديفوار

وتنطلق المباراة الساعة 5 بتوقيت القاهرة، الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة، 7 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

تبث منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.