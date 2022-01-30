تراند اليوم : المغرب مصر مباشر .. مباراة مصر اليوم بث مباشر بث مباشر مصر يلا شوت مباراة مصر والمغرب بث مباشر مشاهدة مباراة مصر بث مباشر مباراة مصر والمغرب اليوم مباشر

المغرب مصر مباشر مباراة مصر والمغرب بث مباشر مشاهدة مباراة مصر بث مباشر مباراة مصر والمغرب اليوم مباشر بث مباشر مصر يلا شوت مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر اون لاين بث مباشر مصر اليوم مباراة مصر والمغرب مباشر مباراة مصر اليوم بث مباشر مباراة المغرب اليوم الذي يكون على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون البلد المستضيف للبطولة، وذلك في دور الثمانية الذي يضم 8 منتخبات تتنافس للوصول إلى المباراة قبل النهائية في البطولة الأفريقية لعام 2022 في دورتها الـ 33،كما أن المباراة سوف تتم في الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد، وقد تبث المباراة التي ينتظرها جماهير كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي على قنوات بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية، كما تقوم أيضًا القناة الجزائرية الأولى ببث المباراة مع المعلق العماني خليل البلوشي.

تشكيل منتخب مصر في مباراة المغرب اليوم

استقر الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش البرتغالي على تشكيل الفريق المصري اليوم، وذلك بعد استبعاد عدد من اللاعبين وحارس المرمى الأساسي لمنتخب مصر محمد الشناوي لإصابته في العضلة الضامة الخلفية، وبهذا يكون التشكيل المتوقع للمنتخب المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي محمود حمدي الونش – عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية – أحمد سيد زيزو – محمد النني

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – عمر مرموش.

تشكيل منتخب المغرب في مباراة اليوم

من المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب المغربي كما هو في المباريات الأربعة الأخيرة له، منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يتجه المدير الفني للمنتخب المغربي إلى استخدام العناصر الأساسية في التشكيل في مباراة مصر اليوم، والذي تأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نايف أكرد – رومان سايس – آدم ماسينا – أشرف حكيمي

خط الوسط: سفيان أمرابط – سليم أملاح – عمران لوزا.

خط الهجوم: سفيان بوفال – ريان مايي (يوسف الكعبي) – يوسف النصيري.