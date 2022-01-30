تراند اليوم : مشاهدة مباراة مصر بث مباشر .. مباراه مصر مباشر HD بث مباشر مباراه مصر والمغرب مباراه مصر والمغرب مباشر مباراة مصر والمغرب بث مباشر

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وبعدما وقف القدر بجانب الفراعنة في دور المجموعات وتأهلهم إلى الأدوار الإقصائية، ظهر منتخب مصر بشكل مغاير تماما وقدم أداء هو الأفضل له منذ سنوات في دور الـ16 أمام كوت ديفوار، ليرتفع طموح المصريين لرؤية منتخب بلادهم بأداء أفضل أو على الأقل في مستوى مباراة كوت ديفوار، على الجانب الثاني كان أداء منتخب المغرب متميزًا ومستقراً أكثر من نظيره المصري منذ الدور الأول وحتى الأدوار الإقصائية.

وصعد المنتخب المصري للأدوار الإقصائية بعدما جاء في المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط حصدهم من الفوز على السودان وغينيا بيساو بنتيجة 1 - 0 وتلقي هزيمة واحدة أمام نيجيريا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يضمن بقائه في البطولة وصعوده لدور الثمانيه بالفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح.

في المقابل تأهل منتخب المغرب للأدوار الإقصائية كمتصدر للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط حصدهم من الفوز 1 - 0 على غانا والفوز 2 - 0 على جزر القمر، والتعادل 2 - 2 أمام منتخب الجابون، وفي دور الستة عشر نجح المنتخب المغربي في قلب تأخره بهدف أمام مالاوي في بداية اللقاء لفوز مستحق 2 - 1 في نهاية المباراة ليأمن صعوده لدور الثمانية.

ويضرب الفائز من مباراة اليوم "مصر والمغرب" موعدًا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الكاميرون الذي ضمن مقعدًا في المربع الذهبي بعد فوزه المثير على منتخب جامبيا بثنائية نظيفة سجلها توكو إكامبي.

وتعرض البوسني وحيد خليلودزيتش مدرب الفريق المغربي لانتقادات في الفترة الأخيرة رغم النتائج الممتازة التي حققها مع أسود الأطلس وذلك بسبب إستبعاده للثنائي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي ونصير مزراوي لاعب أياكس أمستردام من القائمة النهائية للمغرب لأسباب تأديبية.

ويغيب عن المنتخب المغربي الثنائي سفيان الكرواني ومنير المحمدي بعدما تأكدت إصابتهما بكورونا، بينما استعاد اسود الأطلس فيصل فجر الذي غاب في مباراة مالاوي لإصابته بالفيروس.

تاريخ مواجهات مصر والمغرب

تقابلت مصر مع المغرب في 27 مباراة عبر التاريخ، نجح المنتخب المغربي في تحقيق الفوز 13 مرة مقابل 3 انتصارات للمنتخب المصري، بينما كان التعادل حاسماً بين المنتخبين في 11 مباراة، وسجل أسود الأطلس 30 هدفًا في مرمى الفراعنة الذين أحرزو 14 هدفًا في شباك المغرب.

وشهدت كأس الأمم الأفريقية 6 مواجهات بين المغرب ومصر، حسم الفراعنة الفوز في مباراتين فقط مقابل 3 مواجهات خرج منها أسود الأطلس منتصرين، كما شهدت المواجهات الست وصول الفائز سواء مصر أو المغرب إلى منصات التتويج.

وكانت المباراة الأولى بين مصر والمغرب في نسخة 1976 بالمغرب عندما فاز أصحاب الأرض على الفراعنة بنتيجة 2-1 ليتوج منتخب أسود الأطلس باللقب للمرة الأولى في تاريخه، ثم تقابلوا في نيجيريا عام 1980 في مباراة تحديد المركز الثالث، حيث نجح المنتخب المغربي في تحقيق الفوز 2/صفر على منتخب مصر.

المباراة الثالثة كانت في مصر نسخة 1986 في الدور نصف النهائي، وحقق وقتها المنتخب المصري الفوز الأول أمام منتخب المغرب بهدف نظيف، وحصد الفراعنة اللقب في هذه النسخة بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح، ثم التقيا المنتخبان في دور المجموعات من نسخة بوركينا فاسو 1998 عندما فازت المغرب على مصر بهدف نظيف.

والتقى المنتخب المصري مع المنتخب المغربي في نسخة 2006 بمصر في الدور الأول عندما سيطر التعادل السلبي على اللقاء في ظل إمتلاك مصر جيلا ذهبيا من اللاعبين نجح في نهاية المطاف التتويج باللقب على حساب كوت ديفوار، وفي نسخة عام 2017 بالجابون كانت المواجهة الأخيرة بينهم في دور ربع النهائي، حيث تأهلت مصر إلى نصف النهائي على حساب المغرب بفضل هدف محمود عبد المنعم كهربا.