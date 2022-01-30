تراند اليوم : مباراة مصر اليوم مباشر .. مباراة مصر والمغرب اليوم مباشر بث مباشر مصر اليوم مصر والمغرب مباشر مشاهدة مباراة مصر والمغرب مباشر HD

مباراة مصر اليوم مباشر مباراة مصر والمغرب اليوم مباشر بث مباشر مصر اليوم مصر والمغرب مباشر مباراة مصر مباشر بث مباشر مباراه مصر والمغرب مشاهدة مباراة مصر والمغرب مباشر, يلتقي المنتخب المغربي في مواجهة نارية مع المنتخب المصري غدا الأحد الموافق 30 من شهر يناير الجاري لعام 2022 في قمة نارية مُرتقبة بقوة لحساب مواجهات الدور ربع النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي ستقام على ملعب أحمد أهيدجو في الكاميرون.

المغرب ضد مصر .. الموعد والقنوات الناقلة

وستكون انطلاقة الديربي في تمام الساعة 4:00 مساءا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، أي في تمام الساعة 5:00 مساءا بتوقيت مصر وليبيا والسودان، بينما في تمام الساعة 6:00 مساءا بتوقيت السعودية وقطر.

بث مباشر مصر

وستكون المباراة منقولة عبر قناتي بي ان سبورتس 1,2 ماكس مباشرة وحصريا بتعليق صوتي للمعلق الرياضي الشهير، العماني خليل البلوشي.

وقد حقق المنتخب المغربي الصعود في ثمن النهائي بريمونتادا قوية على منتخب مالاوي، ليقلب أسود الأطلسي تأخرهم بنتيجة 0_1 إلى فوز بنتيجة 2_1 بعد هدفين من يوسف النصيري وأشرف حكيمي.

في حين قدم المنتخب المصري مباراة قوية وبطولية أمام أفيال كوت ديفوار، انتهى الوقت الأصلي والإضافي بتعادل سلبي، وفي ركلات الجزاء الترجيحية كان الصعود من حليف الفراعنة بعد الفوز بنتيجة 5_4 في ركلات الترجيح.

تشكيلة المغرب ضد مصر المتوقعة

لا توجد إصابات قوية أو مؤثرة بشكل كبير في صفوف أسود الأطلسي، وبالتالي من المتوقع أن يعتمد المدرب “وحيد خليلوزيتش” في مواجهة الغد أمام مصر على الأسماء الآتية:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – نايف أجرد – آدم ماسينا.

وسط الملعب: سفيان إمرابط – عمران لوزا – سليم أملاح.

خط الهجوم: يوسف النصيري – أيوب الكعبي – سفيان بوفال.