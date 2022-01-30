تراند اليوم : بث مباشر المغرب مصر .. ماتش مصر والمغرب مباشر بث مباشر مصر والمغرب بث مباشر لمباراه مصر والمغرب مشاهدة مباراة مصر والمغرب مباشر

بث مباشر المغرب مصر ماتش مصر والمغرب مباشر بث مباشر مصر والمغرب بث مباشر لمباراه مصر والمغرب مشاهدة مباراة مصر والمغرب مباشر ويبحث وحيد خليلوزيتش عن الفوز فقط من خلال تشكيلة منتخب المغرب، أمام منتخب مصر اليوم الأحد 30 يناير الجاري، في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

ويلتقي نجوم منتخب المغرب مع أشقائهم المصريين في صراع قوي لبلوغ نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

يبحث أسود الأطلسي عن الثأر من الفراعنة بعد الخروج من النسخة قبل السابقة من البطولة عام 2017 في دور ربع النهائي بهدف دون رد.

يريد المنتخب المغرب رد الهزيمة لنظيره المصري وإقصاءه من البطولة من الدور ذاته، حتى يصل إلى المربع الذهبي وتزيد فرصته في المنافسة على اللقب.