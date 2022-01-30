تراند اليوم : بث مباشر مباراة مصر .. مباراة مصر اليوم بث مباشر مصر والمغرب HD مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر اون لاين

مباراة مصر اليوم بث مباشر بث مباشر مصر والمغرب مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر اون لاين بث مباشر مباراة مصر بث مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية عبر شاشة قناة بي إن سبورتس أتش دي ماكس 2 beIN Sports HD 2 Max، وشاشة قناة بي إن سبورتس أتش دي ماكس 1 beIN Sports HD 1 Max.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام المغرب في كأس الأمم الإفريقية

من المتوقع أن يخوض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مباراة المغرب بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: عمر كمال وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم وأحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية وأحمد سيد «زيزو».

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية بعد الإطاحة بمنتخب كوت ديفوار من دور الـ 16 عبر ركلات الترجيح، بعدما كان قد حل في المركز الثاني لمجموعته في الدور الأول خلف منتخب نيجيريا.

أما منتخب المغرب فنجح في الفوز في مباراة دور الـ 16 على منتخب مالاوي بنتيجة 2-1، وكان منتخب أسود الأطلس قد تصدر مجموعته في الدور الأول.

وأدى منتخب مصر مساء أمس السبت تدريبه الأخير استعدادًا لخوض مباراة المغرب، وشارك في المران جميع اللاعبين الجاهزين لخوض لمباراة، حيث سيطرت على التدريبات حالة من الحماس الشديد والرغبة في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار حيث ينتظر منتخب الكاميرون الفائز من هذه المباراة في الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.

وتم إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والمغرب والذي كان مقرراً مساء أمس السبت عقب مران منتخب مصر بسبب عدم تنسيق في المواعيد بين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش والأمن الخاص بمنتخب مصر واللجنة المنظمة للبطولة.