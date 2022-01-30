تراند اليوم : بث مباشر المغرب .. بث مباشر المغرب ومصر بث مباشر مباراة المغرب ومصر مشاهدة مباراة المغرب اليوم بث مباشر

مباراة مصر والمغرب في دور الثمانية من كأس الأمم 2022، وتعد بطولة أمم إفريقيا، من البطولات التي تلقى اهتمام كبير عند العديد من محبي كرة القدم، حيث تجد بها عدد كبير من الفرق العربية والأفريقية، التي يلعب في صفوفهم مجموعة من اللاعبين المحترفين دوليا وعالميا، وقد شارفة البطولة على نهايتها،حيث من المقرر أن تنتهي في الاسبوع الثاني من الشهر القادم.

متابعة مباراة مصر والمغرب في دور الثمانية من كأس الأمم 2022

تذاع مباراة المنتخب المصري ونظيره المغربي، اليوم في الساعة الخامس أذا كان المشاهد يتابع المباراة من جمهورية مصر العربية، أما لو كان من أبناء المغرب الشقيقة فسوف تكون في الرابعة بعد العصر، حيث كان من المقرر إقامة المباراة في نفس توقيت مباراة السنغال و غينيا، ولكن بسبب حادثة التزاحم الأخير تقرر عقد المباراتين في نفس الملعب، ولكن في توقيت مختلف، يتم بث فعاليات مباراة اليوم عبر أرسال عدد من القنوات، التي تتخصص في بث جميع مباريات البطولة الأفريقية، في بث مباشر وبطريقة مجانية، ونذكر بعض من تلك القنوات، كالتالي:

قناة بين سبورت ماس وان، على النايل سات.

القناة القطرية بين سبورت ماكس تو أيضاً على النايل سات.

وهناك قناة النبأ الليبية، المتوفرة على القمر الصناعي نايل سات.

القناة الجزائرية المفتوحة، المتخصصة على النايل سات.

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة المغرب

صعد المنتخب المصري إلى الدور الربع نهائي، وذلك بعد أن فاز بضربات الجزاء الترجيحية، على فريق منتخب ساحل العاج، ومن المتوقع ان يتم تغيير في التشكيل الفريق المصري، ويرجع ذلك لإصابة حارس المرمى الشناوي، حيث سوف ينوب عنه باللاعب محمد أبو جبل، ولن يكون هناك أي تغييرات اخرى، وايضا بالنسبة لفريق المنتخب المغربي، لن يحدث في صفوفه أي تغيير، حيث نجد في حراسة المرمى ياسين بونو، وعدد من أسماء اللاعبين المحترفين، وعرضنا إليك القنوات الناقلة لمتابعة مباراة مصر والمغرب في دور الثمانية من كأس الأمم 2022