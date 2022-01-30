تراند اليوم : مباراة مصر اليوم مباشر .. بث مباشر مصر والمغرب مشاهدة ماتش مصر اليوم مباشر بث مباشر مباراه مصر والمغرب مباراة مصر والمغرب مباشر

مشاهدة مباراة المغرب ومصر بث مباشر في المباراة التي تقام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد أحمدو أهيدجو، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا، وتحدث الممدير الفني لمنتخب المغرب عن صعوبة لقاء اليوم بين المنتخبين المصري والمغربي, ووضح أن هناك تكافؤ كبير للفرص خلال مواجهات المنتخبان في الـ 30 عام الأخير, وأعلن عن جاهزية لاعبيه وإستعدادهم للمواجهة القوية مع مصر ووعد الجماهير المغربية [أن يكون لاعبيه أكثر حسماً أمام المرمى, كما أوضح أنه تابع طريقة لعب "محمد صلاح" جيداً ووقف على نقاط القوة في طريقة لعبه خلال البطولة وأن لديه خطة محكمة للحد من خطورته وإيقافه, كما وضح أنه لا توجد مشاكل في إقامة لاعبية أو في التغذية.

سيكون منتخب مصر أمام تحدي صعب عندما يلتقي مع أسود الأطلسي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، منتخب مصر عبر للدور الحالي من البطولة بعدما جاء في المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته خلف المنتخب النيجيري الذي جاء في الصدارة، أحفاد الفراعنة قصوا شريط افتتاح مشوارهم في "كان" بالهزيمة من نيجيريا بهدف دون رد قبل أن يستعيد الفريق توازنه من جديد ويفوز في الجولة الثانية غينيا الاستوائية بهدف دون رد لمحمد صلاح وفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات حقق منتخب مصر الانتصار على السودان بهدف دون رد، قبل أن يقدم الفراعنة أفضل مباراتهم بالبطولة أمام كوت ديفوار ويعبور للدور ربع النهائي بفضل ركلات الجزاء الترجيحية بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة الوقت الأصلي والإضافي للقاء.

منتخب مصر قدم مباراة من العيار الثقيل دفاعيا وهجوميا وشكل الفريق خطورة على مرمى ساحل العاج، كما تصدى للعديد من الفرص الصعبة للاعبي ساحل العاج في لقاء قدم فيه جميع أفراد الفريق مستوى جيد للغاية، منتخب مصر سيبحث في مواجهة اليوم عن الانتصار وقلب الطاولة على المنتخب المغربي من أجل العبور للنصف النهائي ومواجهة أحد منتخبي الكاميرون وغامبيا، منتخب مصر بكل تاكيد بات مرشحا بقوة لحصد اللقب الثامن في تاريخه.

سيعول منتخب مصر الكثير في لقاء اليوم على محمد أبو جبل الحارس الذي تصدى لكرة جزاء في مباراة ساحل العاج قادت مصر للفوز باللقاء وخاصة وأن فرصة مشاركة الشناوي في اللقاء باتت صعبة للغاية في ظل إصابته في العضلة الخلفية، كما سيتواجد أيمن أشرف في منطقة وسط الملعب الدفاعي من أجل تأمين خط الوسط في ظل تضاؤل فرصة مشاركة حمدي فتحي الذي تعرض للإصابة في العضلة الضامة باللقاء الماضي، إلى جانب المتألق محمد صلاح الذي لعب دورا مميزا في لقاء ساحل العاج الماضي وسيبحث في لقاء اليوم عن مواصلة تألقه لقيادة الفراعنة للقاء النصف النهائي في البطولة.

المنتخب الوطني خضع لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا قبل لقاء اليوم والتي جاءت نتيجتها سلبية ليتأكد تواجد كل اللاعبين في لقاء اليوم مما يعني الجهاز الفني سيكون أمامه كل قائمة اللاعبين ماعدا اللاعبين الذين يعانون من الإصابة وعلى رأسهم الثنائي محمد الشناوي وحمدي فتحي إلى جانب أكرم توفيق الذي خضع لعملية الرباط الصليبي خلال الساعات القليلة الماضية، لاعبو منتخب مصر يدركون جيدا أن لغة الأرقام تشير وتميل إلى كافة المنتخب المغربي حيث ان المنتخبين تقابل من قبل في 27 لقاء الأفضلية إلى أسود الأطلسي الذين حققوا الفوز في 12 لقاء مقابل 3 انتصارات فقط لمنتخب مصر وتعادل المتخبين في 12 لقاء، وأحرز منتخب مصر 16 هدفا مقابل 32 هدفا للمنتخب المغربي أي أن الأفضلية للأسود قبل لقاء اليوم مجملا وتفصيلا وسيكون لاعبي الفراعنة أمام تحدي ناري لحصد النقاط الثلاثة والعبور للدور القادم من البطولة الإفريقية.

موعد مباراة مصر والمغرب والقنوات الناقلة لها

تنطلق مباراة مصر والمغرب في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة مصر والمغرب عبر موقعنا يلا شووت توداي وbeIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max.

وفي الناحية الأخرى سيبحث المنتخب المغربي عن مواصلة مشواره في البطولة الإفريقية نحو العبور للدور نصف النهائي والاقتراب من اعتلاء عرش القارة السمراء، منتخب المغرب يسير بصورة طيبة على مستوى النتائج على الأقل حتى أن كان الأداء متذبذب في بعض الأحيان، منتخب المغرب حقق الفوز في الجولة الأولى على غانا بهدف دون رد، ثم انتصر على جزر القمر بهدفين دون رد، وبعدها تعادل مع الجابون بهدفين لمثلهما، في دور الـ16 حقق الانتصار على مالاوي بهدفين مقابل هدف في لقاء شهد تألق لاعبي المغرب في معظم أحداث اللقاء وعلى الرغم من تقدم مالاوي بالهدف الأول ألا أن منتخب المغرب كان الأكثر سيطرة وخطورة على المرمى وحصد بطاقة العبور للدور الحالي عن جدارة واستحقاق.

الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة وحيد خليلوزيتش على عدة مفاتيح في لقاء مصر وعلى راسهم غانم سايس الذي يقدم مباراة قوية على الجانب الدفاعي ولا سيما وأنه يقدم مباريات قوية وسيكون أحد العناصر التي سيعتمد عليها الجهاز الفني لإيقاف محمد صلاح وكذلك النجم أشرف حكيمي الذي يقدم واحدة من أفضل مبارياته على مر تاريخه وخاصة وأنه يمثل القوة الهجومية الضاربة للمغرب بعدما أحرز هدفين في مسيرة منتخب بلاده بالبطولة وكذلك النجم سفيان أمرابط لاعب خط الوسط بفضل لياقته البدنية ومستواه الفني الرائع في وسط الملعب وسيكون له دورا كبيرا في تحدي خط الوسط كما سيكون للنجم سفيان بوفال دورا مهما في لقاء اليوم ولا سيما وأنه أحرز هدفين في البطولة الأفريقية، ولا زال يتشوق للمزيد مع الأسود من أجل التتويج.

تشكيل مصر الرسمي لمواجهة المغرب

تشكيل مصر المتوقع أمام المغرب

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم- أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - أيمن أشرف

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح- عمر مرموش

خط الهجوم: مصطفى محمد

تشكيل المغرب الرسمي لمواجهة الفراعنة

تشكيل المغرب المتوقع أمام مصر

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: طلال القرقوري - غانم سايس - أشرف حكيمي - نايف أكرد

خط الوسط: سفيان أمرابط - أيمن برقوق - عمران لوزا

خط الوسط الهجومي: سفيان بوفال

خط الهجوم: أيوب الكعبي "

ريان مايي" - يوسف النصيري