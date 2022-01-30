تراند اليوم : مشاهدة مباراة مصر مباشر .. بث مباشر مصر والمغرب HD مشاهدة مباراة مصر والمغرب مباشر مشاهدة مباراة مصر والمغرب اليوم مباشر

مشاهدة مباراة مصر مباشر بث مباشر مصر والمغرب بث مباشر مباراه مصر و المغرب مشاهدة مباراة مصر والمغرب مباشر مشاهدة مباراة مصر والمغرب اليوم مباشر مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر منتخب مصر ضد منتخب المغرب اليوم 30/1/2022 بتعليق البلوشي ، حيث يلتقي المنتخب المصري امام المنتخب المغربي اليوم في مباراة دور الربع النهائي امام المنتخب المغربي ، في مباراة لا تقبل القسمة علي اتنين ويريد المنتخب المصري الفوز في هذه المباراة الكبيرة امام شقيقه المنتخب المغربي والتاهل لمواجهة الكاميرون في مباراة النصف النهائي من بطولة كأس امم افريقيا في الكاميرون وعلي ملعب احمدو اهيدجو في الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة هي موعد مباراة المنتخب المصري امام المنتخب المغربي .

تشكيل المنتخب المصري امام المنتخب المغربي

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح.

الوسط: أيمن أشرف، عمرو السولية، محمد النني.

وفي الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي، محمود جاد، محمود تريزيجيه، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، مهند لاشين، مروان داوود، محمود علاء، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي، عبدالله السعيد.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري امام المنتخب المغربي

تردد قناة 1 beIN Max

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12603

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة 2 beIN Max

القمر الصناعي نايل سات

التردد:11013.

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة الجزائرية الأولى

التردد: 11680

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 5/6

قناة فوكس سبورت

التردد: 12284

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500.

قناة النبأ الليبية

التردد: 11096

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500.