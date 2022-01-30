تراند اليوم : مباراة مصر مباشر HD مباراة المغرب مباشر HD بث مباشر مصر والمغرب بث مباشر منتخب مصر المغرب مشاهدة المنتخب المغربي اليوم مباشر

بث مباشر مباراة مصر والمغرب 2022، وتتجه كل الأنظار على ملعب أحمدو أهيدجو لمشاهدة مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية. مع فوزه باللقب الأول على المغرب و ثم يفكر في المباريات التي تبقى في رحلته في البطولة، يخشى الجمهور المصري أكثر عن أي لاعب آخر غياب محمد الشناوي بسبب مستواه المتميز خلال البطولة، والذي قاد الفريق الى ربع النهائي ولن يكون الوحيد الغائب لانه منتظر.

ويرافقه في المدرجات لاعب الوسط حمدي فتحي رغم تشكيله الجزئي في التمرين الأخير ، ملعب أحمدو أهيدجو يفتح أبوابه لاستضافة مباراة مهمة بين مصر والمغرب في أهم مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022.

المواجهة في كأس الأمم الأفريقية ضد مصر والتي كانت في كان 2017 والتي انتهت بـفوز المنتخب المصري بهدف نظيف. شاهد مباراة مصر والمغرب اليوم الأحد 1-29-ربع النهائي.

بث مباشر مباراة مصر و المغرب

تدخل مصر بعد إنهاء دور المجموعات بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط وفازت بمباراتين وبعد هزيمته في مباراة واحدة ، فيما يدخل المغرب بعد إنهاء دور المجموعات في المركز الأول بـ7 النقاط والفوز بمباراتين والرسم مباراة واحدة.

وتلعب مصر مباراة اليوم بعد فوزها في تأهلها إلى ربع النهائي بفوزها على العاج الساحل بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي وفي الوقت الإضافي، فيما يدخل المغرب بعد الهزيمة.

بالنظر إلى تاريخ المباريات بين الفريقين، نجد أن الفريقين قد التقيا في 37

مباراة من قبل، فاز خلالها المنتخب المغربي بـ13 مباراة، وتعادل في 11 مباراة، ومصر فاز بثلاث مباريات فقط ، وكانت آخرها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017 ،والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدفين دون رد.

مباراة مصر ستذاع على الهواء مباشرة على مواقع مختلفة منها موقع يلا شوت ، بالإضافة إلى بثه على شاشات BN Sport المشغل الحصري لـمباريات كأس الأمم الأفريقية التي أعلنت عن تخصيص قناة bein max 1 (bein max) و bein max 2 لبث البث المباشر للمباراة عالية الجودة ، وقامت إدارة القناة بتعيين المعلق خليل البلوشي معلقًا لماتش إيجيبت.