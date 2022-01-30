تراند اليوم : بث مباشر مصر .. بث مباشر منتخب مصر مباراة مصر مباشر الآن ماتش منتخب مصر مباشر مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر

بث مباشر منتخب مصر مباراة مصر مباشر الآن ماتش منتخب مصر مباشر مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر والمغرب egypt vs morocco اليوم الاحد في كاس الامم الافريقيه ، بعد ان نجح منتخبان في تخطي دور ال16 من الكان باداء رجولي واكثر من رائع امام ساحل العاج يصطدم الليله بخصمه العربي والذي يقدم هو الاخر اداء جيد في هذه النسخه المنتخب المغربي وذلك لحساب مباريات الربع النهائي من منافسات النسخه الحاليه لكاس الامم الافريقيه ، وسوف يستضيف ملعب أحمدو أهيدجو في مدينه ياوندي الكاميرونيه القمه العربيه في هذا الدور بين منتخبان الوطني ونظيره المغربي اليوم الموافق 30 يناير ، وسوف تبدا المباراه اليوم في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة مصر والمغرب

منتخبان يدخل علي الطرف الاول في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من منافسات الكان الافريقي لهذه النسخه ، منتخبان الوطني كان قد عبر الي هذا الدور بفضل الروح العاليه بين الاعبين و الاداء التاريخي امام المنتخب الذي اخرج حامل اللقب المنتخب الايفواري الاربعاء الماضي ونجح منتخبان في تخطي هذا الدور بعد ان حقق الانتصار في ركلات الجزاء التي انتهت بنتيجه خمس اهداف مقابل اربع اهداف وذلك بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراه بتعادل السلبي ، الليله منتخبان سوف يخوض مباراه المغرب في الدور ربع النهائي بكل تركيز واحترام من اجل تقدم اداء جيد وتحقيق الانتصار وحجز معقد له في الدور نصف النهائي.

مباراة المغرب ومصر يلا شوت

وعلي الجانب الاخر المنتخب المغربي فهو الطرف الثاني في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي من النسخه الحاليه لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب المغربي قبل ان يواجه في هذا الدور منتخبان كان قد عبر دور ال16 باداء رائع وذلك بعد ان نجح في تحويل التاخر بهدف امام منتخب مالاوي الي فوز يوم الثلاثاء الماضي وذلك بنتيجه هدفين مقابل هدف ، المنتخب المغربي هو الاخر سوف يخوض مباراته في الدور ربع النهائي بكل تركيز لتقديم اداء جيد مثل مباراه مالاوي وتعوض خساره مباراه الدور ربع النهائي في نسخه 2017 والتي كان علي يد منتخبان بهدف وحيد مقابل لاشئ.

تشكيلة مصر المتوقعة ضد المغرب

تشكيلة مصر المتوقعة ضد المغرب مساء اليوم الاحد ضمن قمة العرب في دور ربع النهائي من المتوقع ان يبدا منتخب مصر بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي محمد أبو جبل ، وفي خط الدفاع عمر كمال عبد الواحد - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - أحمد فتوح ، وفي خط الوسط عبدالله السعيد - عمرو السولية - محمد النني ، وفي خط الهجوم عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد مصر

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد مصر في اللقاء المنتظر اليوم في كاس الامم الافريقية من المتوقع ان يبدا اليوم منتخب المغرب بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي ياسين بونو ، وفي خط الدفاع أشرف حكيمي، آدم ماسينا، نايف أكرد، رومان سايس ، وفي خط الوسط سفيان أمرابط، سليم أملاح، عمران لوزا ، وفي خط الهجوم سفيان بوفال، أيوب الكعبي، يوسف النصيري.

بطاقة مباراة مصر والمغرب