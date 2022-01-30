تراند اليوم : بث مباشر قناة الجزائرية الارضية .. الجزائرية الارضية مباشر مباراة اليوم بث مباشر الجزائريه الارضيه

بث مباشر قناة الجزائرية الارضية الجزائرية الارضية مباشر مباراة اليوم بث مباشر الجزائريه الارضيه ،تشغل قناة الجزائر الأولي الأرضية الجمهور العربي بعد أن أكدت القناة حصولها على حقوق عرض مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير، ويسعى الجمهور لاستقبال تردد قناة الجزائر الأولي الأرضية من أجل الاستمتاع بمشاهدة أبرز وأهم مباريات كرة القدم مجاناً، فكما عودت القناة الجزائرية جمهورها بعرض أهم الأنشطة والفعاليات الرياضية العالمية والعربية.

تمتلك قناة الجزائر الأولي الأرضية أرشيف مميز فعلى مدار السنوات الطويلة الماضية قدمت محتوى متنوع وثري كان كفيل بجعلها واحدة من أهم القنوات المحلية، حيث تعتبر قناة الجزائر الاولي من القنوات التابعة للحكومة وتنفرد بتقديم أهم البرامج ومباريات كرة القدم، حيث ستعرض مواجهة مصر والمغرب التي تذاع في إطار مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، والتي ستنطلق في تمام الساعة الرابعة عصراً حسب توقيت تونس والجزائر والمغرب.

تردد قناة الجزائر الأولي الجديد 2022 على نايل سات