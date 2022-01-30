تراند اليوم : مباراة مصر مباشر .. مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر ماتش مصر والمغرب مباشر مشاهدة مباراة مصر والمغرب مباشر

مباراة مصر مباشر مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر ماتش مصر والمغرب مباشر مشاهدة مباراة مصر والمغرب مباشرالبث المباشر لمباراة مصر ضد المغرب ماتش egypt vs morocco Live Match bein max يلتقي المنتخب المصري الأول لكرة القدم في تمام الساعة السادسة مساء الليلة بتوقيت القاهرة مع نظيره المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في المباراة التي تجمع المنتخبين في إطار منافسات الدور الربع نهائي من كأس الامم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون على أن تقام المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو وتذاع مباشرة على عدد من القنوات أهمها قنوات بي ان سبورت مصحوبة بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي المباراة بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي.

نافس المنتخب المصري الأول لكرة القدم في دور المجموعات في إطار المجموعة الرابعة مع كلا من منتخبات نيجيريا و غينيا الاستوائية وبالرغم من أن المنتخب المصري انهزم في مباراته الاولى من منتخب نيجيريا بهدف نظيف إلا أنه تمكن من تحقيق الفوز في مبارياته التالية حيث تمكن من الفوز علي منتخب غينيا الاستوائية وكذلك الفوز على المنتخب السوداني يتأهل الي دور الستة عشر كثاني للمجموعة حيث التقى مع منتخب كوت ديفوار في مباراة لم يتمكن أي من الطرفين من حسمها في الوقت الأصلي ليتفوق المنتخب المصري بضربات الترجيح.

أما المنتخب المغربي الأول لكرة القدم فقد تمكن من تصدر ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات كاس الامم الافريقية بعد ان تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين من المباريات الثلاث التي خاضها فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراة واحدة ولم ينهزم المنتخب المغربي في اي من المباريات التي خاضها في دور المجموعات حيث احتل بذل المركز الأول في ترتيب مجموعته ليتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر حيث التقى مع منتخب مالاوي والذي تمكن من الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد.