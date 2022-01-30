تراند اليوم : بث مباشر المغرب .. بث مباشر مباراة المغرب HD مباراة المغرب اليوم بث مباشر المغرب ومصر

بث مباشر المغرب بث مباشر مباراة المغرب مباراة المغرب اليوم بث مباشر بث مباشر المغرب ومصر وإعتمد المدير الفني كارلوس كيروش تشكيلة الفراعنة أمام أسود الأطلس والتي ستشهد العديد من التغييرات الهامة، فمن المقرر أن تشهد هذه المواجهة الهامة والحاسمة غياب الحارس محمد الشناوي الذي دخل في مرحلة التأهيل العلاجي بعد الإصابة التي تعرض لها في الجولة الماضية، وسيتم الاعتماد على حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل.

وتشير التوقعات أن تشكيلة منتخب مصر أمام المغرب سوف تشهد العديد من التغييرات الهامة والحاسمة، فبعد إصابة حمدي فتحي لاعب الأهلي والمنتخب المصري يتوجب على كارلوس كيروش الاعتماد على لاعب بديل، ومن المرجح أن يتم الدفع باللاعب عبد الله السعيد الذي سيعود للمشاركة بعد فترة غياب، بالرغم من الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها اللاعب بسبب تراجع مستواه، وسيتواجد أحمد سيد زيزو على دكة البدلاء.

وستبدأ مواجهة مصر والمغرب في تمام الساعة الخامسة مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة الرابعة عصراً حسب توقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وقد صعد المنتخب المصري على حساب ساحل العاج حيث انتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح وانتهت المباراة بخمسة ركلات مقابل أربعة ركلات.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام المغرب