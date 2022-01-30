تراند اليوم : ماتش مصر مباشر .. ماتش مصر والمغرب بث مباشر مصر والمغرب HD بث مباشر ماتش مباراة مصر بث مباشر المغرب ومصر HD

ماتش مصر مباشر ماتش مصر والمغرب بث مباشر مصر والمغرب بث مباشر ماتش مباراة مصر بث مباشر المغرب ومصر في لقاء صعب جداً يخوضه المنتخب المصري أمام نظيره المنتخب المغربي مساء اليوم الأحد، من حساب مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، فتنعقد المواجهة المرتقبة على ملعب أحمدو أهيدجو، وكان كل من المنتخبان قد انتهيان من التدريبات الجماعية الخاصة بهم، فمن المقرر أن يدفع المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش بأفضل لاعبيه حيث يقود ثلاثي الهجوم الدولي مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد صلاح.

وقبل انطلاق مباراة مصر والمغرب أعلن المدير الفني لأسود الأطلس وحيد خليلهودزيتش جاهزية لاعبيه لهذه المواجهة الهامة، فسوف يقود نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي قلب الدفاع، ومن المرجح أن يفقد المنتخب المغربي خدمات اللاعب رومان سايس الذي تعرض لإصابة بالكاحل خلال التدريبات الجماعية التي انعقد أمس، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد غيابه عن مواجهة مصر.

أما المنتخب المصري سيفقد خدمات حارس المرمى ونجم النادي الأهلي محمد الشناوي بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام كوت ديفوار، حيث أصيب بشد في العضلة الخلفية ليتم الاعتماد على اللاعب محمد أبو جبل الذي تألق خلال المواجهة، ومن المتوقع أن تشهد قائمة المنتخب المصري عودة اللاعب عبد الله السعيد الذي سيكون بديلاً عن حمدي فتحي الذي أصيب في مباراة مصر وساحل العاج.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

سيتم نقل أحداث مباراة مصر والمغرب على العديد من القنوات منها قناة النبأ الليبية، وقناة بي إن سبورت، وقناة الجزائر الأولي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً حسب توقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية والسودان، وفي تمام الساعة السادسة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر.

تردد قناة بي إن سبورت ماكس

نايل سات القمر الصناعي 12604 التردد أفقي الاستقطاب 27500 الترميز

تردد قناة النبأ الليبية الجديد

نايل سات القمر الصناعي 11096 التردد أفقي الاستقطاب 27500 الترميز

تردد قناة الجزائر الأولي