تراند اليوم : مباراة المغرب اليوم مباشر .. مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport المغرب مصر مباشر بث مباشرة لمباراة المغرب ومصر

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بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية، مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport الأحد 30 يناير 2022، الساعة 15:00 بتوقيت المملكة المتحدة، 16:00 بتوقيت وسط أوروبا على استاد أولمبي. المغاربة في حالة تأهب ويبدو أنهم عازمون على المضي قدمًا. لقد ظلوا يسجلون شباك المرمى باستمرار ، وبصراحة تامة ، لقد كانوا أحد أفضل الفرق في البطولة بناءً على مستواهم.
للمضي قدمًا ، لديهم أيضًا سجل جيد في h2h ضد هذا الخصم ، وسيكون لديهم أيضًا دافع مضاعف لأن مواجهة نصف النهائي تنتظر منافسًا سهلًا محتملاً (غامبيا أو الكاميرون).
اعتمد على المغرب في وقف محمد صلاح وأولاده يوم الأحد.
مصر - المغرب وجها لوجه (H2H)
- وكانت المواجهة الأخيرة قد انتهت بفوز المغاربة 3-1.
- لقد ظلوا دون هزيمة في 12 من الاجتماعات الـ 14 الماضية.
- 12 من المواجهات الـ 13 السابقة كان أقل من 2.5 هدف.
- وكان آخر فوز لمصر كان عام 2017 ، وقبله عام 1986.
مصر مقابل المغرب التنبؤ والتحليل
كان على مصر الاعتماد على ركلات الترجيح للوصول إلى ربع النهائي ، وحتى الآن لم يقدموا أداءً واحدًا يمكنهم من خلاله الحصول على الثقة. لديهم دفاع جيد ، وهذا كل شيء إلى حد كبير.
ومع ذلك ، فهذه خدعة قد لا تعمل بفعالية ضد آلة جيدة التجهيز ، أي المغرب.
هذا الفريق لم يهزم في المباريات التنافسية لأكثر من أربع سنوات ، وحتى بما في ذلك المباريات الودية فقد خسر أربع مرات فقط في هذه الفترة. في الواقع ، لقد فازوا في 26 مباراة من أصل 31 مباراة ، وخلال هذه العملية ، حققوا 12 فوزًا متتاليًا.
علاوة على ذلك ، لديهم أيضًا سجل كبير في h2h ضد هذا العدو على مر السنين.
للأسباب ، توقع فوز المغرب يوم الأحد على ملعب أوليمبي.
احصائيات رئيسية للرهان
- كان المغرب بطلاً للمجموعة ولم يهزم طوال البطولة.
- وفي الوقت نفسه ، احتلت مصر المركز الثاني في المجموعة الرابعة ، وسجلوا ما مجموعه هدفين فقط حتى الآن في المسابقة.
- كما تمكنوا من الفوز مرتين فقط في مبارياتهم الثمانية الماضية.
- في حين أن المغاربة لم يخسروا أي مباراة تنافسية منذ أكثر من أربع سنوات.