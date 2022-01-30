تراند اليوم : مباراة المغرب اليوم مباشر .. مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport المغرب مصر مباشر بث مباشرة لمباراة المغرب ومصر

بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية، مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport الأحد 30 يناير 2022، الساعة 15:00 بتوقيت المملكة المتحدة، 16:00 بتوقيت وسط أوروبا على استاد أولمبي. المغاربة في حالة تأهب ويبدو أنهم عازمون على المضي قدمًا. لقد ظلوا يسجلون شباك المرمى باستمرار ، وبصراحة تامة ، لقد كانوا أحد أفضل الفرق في البطولة بناءً على مستواهم.

للمضي قدمًا ، لديهم أيضًا سجل جيد في h2h ضد هذا الخصم ، وسيكون لديهم أيضًا دافع مضاعف لأن مواجهة نصف النهائي تنتظر منافسًا سهلًا محتملاً (غامبيا أو الكاميرون).

اعتمد على المغرب في وقف محمد صلاح وأولاده يوم الأحد.

مصر - المغرب وجها لوجه (H2H)

وكانت المواجهة الأخيرة قد انتهت بفوز المغاربة 3-1.

لقد ظلوا دون هزيمة في 12 من الاجتماعات الـ 14 الماضية.

12 من المواجهات الـ 13 السابقة كان أقل من 2.5 هدف.

وكان آخر فوز لمصر كان عام 2017 ، وقبله عام 1986.

مصر مقابل المغرب التنبؤ والتحليل

كان على مصر الاعتماد على ركلات الترجيح للوصول إلى ربع النهائي ، وحتى الآن لم يقدموا أداءً واحدًا يمكنهم من خلاله الحصول على الثقة. لديهم دفاع جيد ، وهذا كل شيء إلى حد كبير.

ومع ذلك ، فهذه خدعة قد لا تعمل بفعالية ضد آلة جيدة التجهيز ، أي المغرب.

هذا الفريق لم يهزم في المباريات التنافسية لأكثر من أربع سنوات ، وحتى بما في ذلك المباريات الودية فقد خسر أربع مرات فقط في هذه الفترة. في الواقع ، لقد فازوا في 26 مباراة من أصل 31 مباراة ، وخلال هذه العملية ، حققوا 12 فوزًا متتاليًا.

علاوة على ذلك ، لديهم أيضًا سجل كبير في h2h ضد هذا العدو على مر السنين.

للأسباب ، توقع فوز المغرب يوم الأحد على ملعب أوليمبي.

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