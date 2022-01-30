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تراند اليوم : مباراة المغرب اليوم مباشر .. مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport المغرب مصر مباشر بث مباشرة لمباراة المغرب ومصر

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بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية، مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport الأحد 30 يناير 2022، الساعة 15:00 بتوقيت المملكة المتحدة، 16:00 بتوقيت وسط أوروبا على استاد أولمبي. المغاربة في حالة تأهب ويبدو أنهم عازمون على المضي قدمًا. لقد ظلوا يسجلون شباك المرمى باستمرار ، وبصراحة تامة ، لقد كانوا أحد أفضل الفرق في البطولة بناءً على مستواهم.

للمضي قدمًا ، لديهم أيضًا سجل جيد في h2h ضد هذا الخصم ، وسيكون لديهم أيضًا دافع مضاعف لأن مواجهة نصف النهائي تنتظر منافسًا سهلًا محتملاً (غامبيا أو الكاميرون).

اعتمد على المغرب في وقف محمد صلاح وأولاده يوم الأحد.

مصر - المغرب وجها لوجه (H2H)

  • وكانت المواجهة الأخيرة قد انتهت بفوز المغاربة 3-1.
  • لقد ظلوا دون هزيمة في 12 من الاجتماعات الـ 14 الماضية.
  • 12 من المواجهات الـ 13 السابقة كان أقل من 2.5 هدف.
  • وكان آخر فوز لمصر كان عام 2017 ، وقبله عام 1986.

مصر مقابل المغرب التنبؤ والتحليل

كان على مصر الاعتماد على ركلات الترجيح للوصول إلى ربع النهائي ، وحتى الآن لم يقدموا أداءً واحدًا يمكنهم من خلاله الحصول على الثقة. لديهم دفاع جيد ، وهذا كل شيء إلى حد كبير.

ومع ذلك ، فهذه خدعة قد لا تعمل بفعالية ضد آلة جيدة التجهيز ، أي المغرب.

هذا الفريق لم يهزم في المباريات التنافسية لأكثر من أربع سنوات ، وحتى بما في ذلك المباريات الودية فقد خسر أربع مرات فقط في هذه الفترة. في الواقع ، لقد فازوا في 26 مباراة من أصل 31 مباراة ، وخلال هذه العملية ، حققوا 12 فوزًا متتاليًا.

علاوة على ذلك ، لديهم أيضًا سجل كبير في h2h ضد هذا العدو على مر السنين.

للأسباب ، توقع فوز المغرب يوم الأحد على ملعب أوليمبي.

احصائيات رئيسية للرهان

  • كان المغرب بطلاً للمجموعة ولم يهزم طوال البطولة.
  • وفي الوقت نفسه ، احتلت مصر المركز الثاني في المجموعة الرابعة ، وسجلوا ما مجموعه هدفين فقط حتى الآن في المسابقة.
  • كما تمكنوا من الفوز مرتين فقط في مبارياتهم الثمانية الماضية.
  • في حين أن المغاربة لم يخسروا أي مباراة تنافسية منذ أكثر من أربع سنوات.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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