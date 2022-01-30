تراند اليوم : مباشر مصر .. مصر والمغرب مباشر بث مباشر مصر والمغرب منتخب مصر الآن مباشر ماتش مصر والمغرب مباراة مصر اليوم بث مباشر

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أما منتخب مصر الذي تعرض للعديد من الانتقادات اللاذعة منذ انطلاق البطولة، ستكون مهمته تخطي عقبة المنتخب المغربي بالرغم من صعوبة المواجهة، ومن المتوقع أن يجري كارلوس كيروش العديد من التغييرات حيث تشير التوقعات بأنه سيتم الدفع بالنجم محمود حمدي الونش الذي تماثل للشفاء من الإصابة التي تلقاها خلال مواجهة غينيا بيساو.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب

سيتم نقل أحداث مباراة مصر والمغرب على قناة بي إن سبورت ماكس، وقناة الجزائر الأولي، إلى جانب قناة النبأ الليبية، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة السادسة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق والكويت.

ويخوض منتخب مصر الساعة 5 عصرًا مباراة من العيار الثقيل أمام منتخب المغرب ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعلى الرغم من أن مباراة مصر والمغرب سيتم بثها عبر شاشة قناة بي إن سبورتس أتش دي ماكس 2 beIN Sports HD 2 Max، وشاشة قناة بي إن سبورتس أتش دي ماكس 1 beIN Sports HD 1 Max المشفرة، إلا أن هناك قنوات مفتوحة سوف تذيع اللقاء، وهي على النحو التالي:

1- قناة الجزائرية الأولى:

نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6).

2- قناة تيلي تشاد:

النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

3- قناة فوكس سبورت:

النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

4- قناة النبأ الليبية:

النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

5- قناة RTI 1 كوت دي يفوار:

قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

6- قناة يورو سبورت:

هوت بيرد تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

7- قناة آرينا سبورت:

هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

8- قناة RTB TV بوركينا فاسو:

يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

9- قناة MTI

نايل سات، تردد القناة: 11938 h معدل الترميز 27500

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية بعد الإطاحة بمنتخب كوت ديفوار من دور الـ 16 عبر ركلات الترجيح، بعدما كان قد حل في المركز الثاني لمجموعته في الدور الأول خلف منتخب نيجيريا.

أما منتخب المغرب فنجح في الفوز في مباراة دور الـ 16 على منتخب مالاوي بنتيجة 2-1، وكان منتخب أسود الأطلس قد تصدر مجموعته في الدور الأول.

وأدى منتخب مصر مساء أمس السبت تدريبه الأخير استعدادًا لخوض مباراة المغرب، وشارك في المران جميع اللاعبين الجاهزين لخوض لمباراة، حيث سيطرت على التدريبات حالة من الحماس الشديد والرغبة في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار حيث ينتظر منتخب الكاميرون الفائز من هذه المباراة في الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.

ويخوض منتخب مصر مباراة المغرب بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل

في خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي وعمر كمال عبدالخالق.

في خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية وأيمن أشرف

في خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش .

وربما تشهد التشكيلة مفاجأة بالدفع من أحمد سيد زيزو بدلاً من حمدي فتحي، كما قد يكون لتريزيجيه مكانأً في التشكيلة.