تراند اليوم : منتخب مصر مباشر .. مباراة مصر مباشر الآن ماتش منتخب مصر مباشر مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر مصر المغرب مباشر

يلعب منتخب مصر مباراة المغرب في منافسة هي الأقوى للفراعنة منذ بداية كأس أمم أفريقيا بعدما نجح بالفوز على منتخب ساحل العاج، وخلال مشوار المجموعات في كأس أفريقيا لم تهزم المغرب ولا في مباراة، وتأتي مباراة مصر والمغرب اليوم الأحد في دور الثمانية في البطولة التي ستستمر للسادس من فبراير المقبل، ومن المقرر أن يواجه الفائر في مباراة المغرب ومصر موعداً للقاء الكاميرون التي نجحت بالفوز على جامبيا بهدفين مقابل صفر.

ويعول منتخب مصر بشكل كبير على نجيم ليفربول اللاعب الفرعوني محمد صلاح، ويبحث البرتغالي كيروش عن استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد الاداء الجيد للفريق أمام منتخب كوت ديفوار في مباراة دور الستة عشر والتي فاز بها الفريق بضربات الترجيح بنتيجة 5 / 4.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في كأس أمم أفريقيا 2021

تذاع مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 على شبكة قنوات بي إن سبورت، وتحديدًا على باقة ماكس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قناة النبأ الليبية:

وتعد قناة النبأ الليبية، من القنوات التي شهدت طفرة كبيرة في مجال الرياضة خلال الفترة الأخيرة، بإذاعتها للبطولات الإفريقية والدولية، بالإضافة إلى المباريات والأحداث الرياضية الهامة، ونعرض لكم تردد قناة النبأ الليبية على النايل سات كالتالي:

تردد 11096.

معدل استقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

قناة تيلي تشاد

بينما تتم إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية، كذلك عبر قناة تيلي تشاد التي تهتم أيضًا بإذاعة مباريات منتخب تشاد والمباريات الإفريقية ككل، بالإضافة إلى مساهمتها بشكل كبير في انتشار عامل الثقافة والرياضة في ذات الوقت، ويأتي تردد القناة عبر نايل سات كالتالي:

تردد 12015.

معدل استقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

قناة فوكس سبورت:

قناة فوكس سبورت هي إحدى القنوات الجزائرية الرياضية الشهيرة وهي أعلنت مؤخرًا عن بث مباريات كأس الأمم الإفريقية.

النايل سات.

تردد 12284.

معدل استقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام المغرب

وينوي البرتغالي إجراء مجموعة من التغييرات على آخر تشكيل للفراعنة والذي خاض مباراة كوت ديفوار الأخيرة وذلك بعد إصابة مجموعة من اللاعبين على رأسهم الشناوي، وكذلك لسد بعض الثغرات الفنية بسبب قوة الجهبة اليُمنى لمنتخب المغرب بقيادة أشرف حكيمي، ليكون التشكيل الأقرب لمنتخب مصر من أجل خوض مباراة كوت ديفوار على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، أيمن أشرف.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمد شريف.