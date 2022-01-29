تراند اليوم : مباراة تونس اليوم بث مباشر bein sport .. بث مباشر لمباراة تونس وبوركينا فاسو مشاهدة مباراة تونس بث مباشر مباراة تونس مباشرة

مباراة تونس اليوم بث مباشر bein sport بث مباشر لمباراة تونس وبوركينا فاسو مشاهدة مباراة تونس بث مباشر مباراة تونس مباشرة المنتخب التونسي الذي أظهر واحدة من أشرس المواجهات في البطولة حتي الآن، وأفضل نسخة من منتخب تونس في البطولة وأفضل لقاء له ضد المنتخب النيجيري في المواجهة الماضية، يحاول أن يكون لديه الإنتصار في هذه المواجهة القوية ضد منتخب بوركينا فاسو، وذلك من أجل إضافة نتيجة إيجابية ثمينة في مشواره من جديد، والوصول إلي الدور المقبل بسلام، وإنتظار المتأهل من السنغال وغينيا الإستوائية.

منتخب تونس نجح في تقديم أحد أقوي اللقاءات في البطولة في الدور الماضي عندما واجه نظيره المنتخب النيجيري، وفاز عليه بهدف دون رد عن طريق اللاعب المميز للغاية يوسف المساكني، وكان الفريق قد نجح في تقديم أداء فني وروح عالية للغاية ضد نسور نيجيريا.

علي الجانب الآخر المنتخب البوركيني، إن لم يظهر بإمكانياته الحقيقة في هذه البطولة، سيكون لقمة سائغة في يد المنتخب التونسي، وذلك لأنه رغم الوصول إلي هذا الدور إلا أنه لم يقدم الأداء القوي وإنما صعد في أغلب الأحيان بالتوفيق في بعض اللقاءات، وبالتالي عليه أن يكون جيد الليلة لتجنب ما سيحدث له من نسور قرطاج في المواجهة القوية، وكان الفريق البوركيني قد نجح في التفوق علي حساب منتخب الجابون بركلات الترجيح.