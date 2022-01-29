تراند اليوم : بث مباشر تونس .. بث مباشر تونس وبوركينا فاسو بث مباشر مباراة تونس وبوركينا فاسو مشاهدة مباراة تونس اليوم مباشر

بث مباشر مباراة تونس وبوركينا فاسو burkina faso vs tunisia اليوم السبت في كاس الامم الافريقيه ، بعد ان تغلب علي كل المشاكل الذي واجهت الفريق من اصابه الاعبين بفيروس كورنا وغياب ايضا المدرب منذر الكبير بتاهل علي حساب اقوي منتخبات هذه البطوله المنتخب النيجيري يستعد الليله المنتخب التونسي بعد ان اكتمال الصفوف لمواجهه منتخب بوركينا فاسو الذي عبر بصعوبه الي هذا الدور الليله وذلك لحساب مباريات الدور ربع النهائي من النسخه الحاليه لكاس الامم الافريقيه ، وسوف تلعب مباراه تونس و بوركينا فاسو مساء اليوم علي ارضيه ملعب رومدي أدجيا في مدينه غاروا الكاميرونيه ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 29 يناير مباراه تونس و بوركينا فاسو في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره.

يلا شوت مباراة تونس وبوركينا فاسو

المنتخب التونسي يدخل مواجهه الليله علي الطرف الاول وذلك ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من كاس الامم الافريقيه لهذه النسخه ، المنتخب التونسي كان قد كسر كان التوقعات في الخروج من دور ال16 من كاس الامم وذلك عقب تحقيق انتصار تاريخه علي المنتخب النيجيري الاحد الماضي باداء رجولي برغم من غياب اكثر من لاعب مهم للمنتخب بسبب الاصابه بفيروس كورونا وحقق المنتخب التونسي الانتصار في هذه المباراه بهدف وحيد باقدام قائد المنتخب يوسف المساكني ، المنتخب التونسي يدخل لقاء الليله بكل تركيز مثل مباراه نيجيريا والبحث عن تقديم اداء قوي امام بوركينا فاسو من اجل العبور الي الدور نصف النهائي.

مباراة بوركينا فاسو وتونس يلا شوت

وعلي المنتخب الاخر منتخب بوركينا فاسو فهو الطرف الثاني في مباراه الليله وذلك لحساب مباريات الدور ربع النهائي من كاس الامم الافريقيه لهذه النسخه ، منتخب بوركينا فاسو كان قد وصل الي هذا الدور من كاس الامم بصعوبه وذلك بعد ان تخطي المنتخب الجابوني في دور ال16 بركلات الجزاء يوم الاحد الماضي وذلك بنتيجه سبع اهداف مقابل ست اهداف وذلك بعد ان تعادل المنتخيبن في الوقت الاصلي للمباراه بنتيجه هدف مقابل هدف ، واليوم منتخب بوركينا فاسو بعد ان عبر دور ال16 بصعوبه سوف يبحث في مباراته في الدور ربع النهائي امام تونس عن الاستمرار في البطوله وتكرار مباراه نسخه 2017.

تشكيلة تونس المتوقعة ضد بوركينا فاسو

تشكيلة تونس المتوقعة ضد بوركينا فاسو في ربع النهائي اليوم من امم افريقيا من المتوقع ان يلعب الفريق بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي فاروق بن مصطفى ، وفي خط الدفاع علي معلول – ديلان برون – حمزة المثلوثي - محمد دراجر ، وفي خط الوسط إلياس السخيري - حنبعل المجبري - أنيس بن سليمان ، وفي خط الهجوم سيف الدين الخاوي - وهبي الخزري – نعيم السليتي.

تشكيلة بوركينا فاسو المتوقعة ضد تونس

تشكيلة بوركينا فاسو المتوقعة ضد تونس مساء اليوم السبت في بطولة كاس الامم الافريقية من المتوقع ان يلعبها اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي كواكو هيرفي كوفي ، وفي خط الدفاع ستيف ياجو - إيسوفو دايو - إدموند فيصل تابسوبا - عيسى كابوري ، وفي خط الوسط بلاتي توريه - جوستافو سانجاري ، وفي خط الوسط الهجومي آداما جيرا - سيريل بايالا - بيرتراند تراوري ، وفي خط الهجوم محمد كوناتي.

بطاقة مباراة تونس وبوركينا فاسو