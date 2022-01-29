تراند اليوم : مباراة تونس مباشر .. مباراة تونس اليوم مباشر مباراة تونس و بوركينا فاسو مباشر بث مباشر مباراة تونس و بوركينا فاسو بث مباشر تونس و بوركينا فاسو

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ونجح منتخب تونس في تخطي عقبة دور الـ16 بفوز صعب ومستحق على منتخب نيجيريا الذي كان أحد أفضل المنتخبات أداءا في البطولة بجانب كونه ضمن المرشحين لحصد اللقب، لكن نسور قرطاج نجح في إقصاءه خارج المسابقة في مفاجئة من العيار الثقيل، وهذا سينعكس بالإيجاب على المنتخب التونسي الذي سيحاول تحقيق فوز جديد على بوركينا فاسو ليضمن مقعداً داخل المربع الذهبي.

وشهد مشوار تونس في كأس الأمم الأفريقية عدد من الإنتصارات حيث فاز على المنتخب الموريتاني برباعية نظيفة في الجولة الثانية من الدور الأول، ثم نجح في إقصاء المنتخب النيجيري من دور الستة عشر بعد الفوز عليه بهدف نظيف سجله يوسف المساكني.

بينما حقق منتخب بوركينا فاسو انتصارين أيضا خلال مشواره في كأس أمم أفريقيا، حيث فاز في الجولة الثانية من دور المجموعات على منتخب الرأس الأخضر بهدف دون رد، ثم فاز في دور الـ16 على منتخب الجابون (7 - 6) بركلات الجزاء بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتقابلت تونس مع بوركينا فاسو 5 مرات في سجل المباريات الرسمية، وتعد مواجهة اليوم هي الثالثة بينهما في كأس الأمم الأفريقية، وتعود أول مباراة جمعت الفريقين إلى عام 1998 في ربع نهائي كأس الأمم عندما فازت بوركينا فاسو بركلات الجزاء بعد نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.

وشهد عام 2010 مواجهة أخرى بين البلدين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث فاز منتخب بوركينا فاسو 2-1 في مباراة الذهاب، فيما كان التعادل حاسماً في لقاء العودة بدون أهداف، وكانت المباراة الأخيرة بينهما في كأس الأمم نسخة عام 2017 عندما فازت الخيول على نسور قرطاج بثنائية دون رد.