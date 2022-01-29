تراند اليوم : مباراة تونس مباشر .. بث مباشر تونس وبوركينا فاسو مباراة تونس وبوركينا فاسو مباشر مشاهدة مباراة تونس وبوركينا فاسو مباشر اليوم

مباراة بوركينا فاسو وتونس بث مباشر burkina faso vs tunisia في كأس الأمم الأفريقية ، يحل منتخب تونس ضيفا لحساب ربع النهائي من امم افريقيا مساء اليوم السبت من امام خصمه منتخب بوركينا فاسو في المواجهة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب احمدو اهيدجو مستقبل عليه منتخب بوركينا فاسو المباراة ، وسوف تبدا اليوم المواجهة في تمام الساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر وتنقل على بي ان سبورت ماكس الاولي.

تمكن منتخب تونس من الوصول لربع النهائي من منافسات بطولة كاس الامم الافريقية بعدما حقق الانتصار في دور ال 16 من البطولة على خصمه منتخب نيجيريا في المباراة التي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد في الاسبوع الماضي ، وسوف يخوض اليوم منتخب تونس مواجهة ربع النهائي من اجل الانتصار والحصول على بطاقة التاهل للدور نصف النهائي من كاس الامم في اللقاء من امام خصمه منتخب بوركينا فاسو اليوم السبت.

فيما منتخب بوركينا فاسو الذى سوف يستضيف اليوم لقاء ربع النهائي من البطولة قد تمكن من الوصول للمواجهة اليوم بعد ان حقق الانتصار في دور ال 16 على خصمه منتخب الجابون في المباراة المثيرة التي انتهت بضربات الترجيح بنتيجة 7 اهداف مقابل 6 اهداف بعد انتهي الوقت الاصلي بالتعادل الاجابي ، واليوم سوف يسعي منتخب بوركينا فاسو هو الاخر في اللقاء امام تونس ان يحقق الفوز من اجل التاهل.